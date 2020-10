Mientras espera que vuelva el fútbol, se lanzó a la música

Desde Villa General Belgrano se hizo camino al andar. Primero quebrando estructuras prejuiciosas en el pueblo y ahora rompiendo la 'monotonía' de la pandemia. En medio de goles y ritmos musicales, Ariana Hoss, de 19 años, une sus pasiones.

El 2020 le negó jugar el fútbol, eso que tanta ama y que acunó de niñita. Pero mientras aguarda el retorno a la canchas, se lanzó con su carrera como artista.

En LA NUEVA MAÑANA te contamos quién es Ari Hoss, la centrodelantera admiradora de la brasilera Marta que hace tres semanas publicó su primer video musical en Youtube.

EL FÚTBOL

"Ari" comenzó a jugar al fútbol a los 12 años, aproximadamente, en Villa General Belgrano. Pero no fue fácil; aunque tuvo una compinche: Guadalupe Caliari. Juntas se unieron a una escuelita de fútbol, donde todos eran varones.

"Entrenábamos únicamente, porque partidos no podíamos jugar. La Liga no autorizaba a las mujeres, por eso sólo entrenábamos, no jugábamos partidos oficiales", relata la atacante.

Sin embargo, la dupla futbolera de la Villa, Ari y Guada, siguieron.

Y al tiempo, en el 2015, se les presentó la oportunidad de probarse en Belgrano.

"Nos fuimos a probar a Belgrano a través del profe de la escuelita de fútbol y tras dos meses de prueba, a fin de año quedamos. En el 2016 ya empecé la pretemporada. Jugué en Belgrano hasta fin del año pasado. Este año por la pandemia no pude volver a jugar al fútbol, estoy acá en el pueblo", cuenta la jugadora que acumula varios títulos con la casaca celeste.

La juvenil jugando en el Gigante de Alberdi.

"El fútbol es mi pasión"





"Amo jugar al fútbol. Siempre tuve que luchar con adversidades, porque en el pueblo no había mujeres que jugaran. Acá era hockey, tenis o cualquier otra cosa para las mujeres, menos el fútbol; pero por suerte encontré a mi amiga, y las dos luchamos juntas para que nuestros papás nos dejen, la gente nos apoye, que nos dieran una oportunidad", narra Hoss, que además de jugadora del "Pirata" es fanática del club de Alberdi. Y sí, si, es socia.

"Es hermoso jugar al fútbol, pero también me gusta verlo, informarme, aprender, saber de equipos de femenino, masculino, de todas las categorías. Soy muy hincha de Belgrano, voy a la cancha, soy socia", cuenta poniendo énfasis en la última oración.

Hoss junto a Giselle Montenegro, que hoy está jugando en el fútbol europeo.

LA MÚSICA

Desde muy pequeña Ari Hoss estuvo vinculada al mundo de la música. Tan es así que a los 13 años se animó a formar una banda de rock. Incluso con esa banda tocaron en el Oktoberfest; además en La Villa Suena y en El Paraiso Rock, eventos de la localidad de donde es oriunda.

"No duró mucho porque éramos muy chicos, pero esos fueron mis momentos de escenario, donde aprendí a tocar en público. Mucho aprendizaje", dice Hoss, que durante la charla con LA NUEVA MAÑANA repite la palabra "aprendizaje". Lo usa para hablar del fútbol como para expresarse sobre la música.

Aquello fue una semilla. Pasó mucho tiempo y llegó el coronavirus, que obligó a interrumpir muchas actividades. Pero también para crear nuevas iniciativas.

Y así fue...

"Ahora retomé la música en la cuarentena. Estaba muy en el deporte y en el fútbol y nunca se dio de concentrarme en otra cosa, de intentar algo nuevo. Como estuve tantos meses acá sin hacer deportes, retome a tocar la guitarra, a componer canciones, cantar... y se me dio por probar, hacer algo nuevo. Darme una oportunidad. Porque siempre me gustó el mundo de la música y decidí probar y que salga lo que tenga que salir", explicó.

"Night" se estrenó el 25 de septiembre último.

"Nos llevó bastante tiempo hacer el video. Aprendimos a cada paso. Nos animamos a probar. Tuve gente que me ayudó mucho y me apoyó. Fue hermoso cuando lo estrené, todos mis familiares, mis amigos estaban viendo el estreno; todos me apoyaron, compartieron en las redes. Me sentí muy apoyada hasta por gente que no conocía. Me encantó y me sentí muy acompañada. Estoy contenta con los resultados. Pero espero seguir mejorando. y aprender en cada video algo nuevo", contó feliz.

El video de "Night" fue grabado en Ciudad Parque; y además de Youtube, también fue lanzado en Spotify, Instagram, Facebook y Tik Tok.

"Espero seguir haciendo música, me gusta mucho, disfruto cada paso, desde componer, grabar, producir, subirlo, que la gente le guste... Que la gente escuche mi música me genera mucha felicidad. Entonces, seguiré produciendo, haciendo música nueva", contó, entusiasmada, la calamuchitense.

Pero no se queda en su primer lanzamiento. Y ahora ya está preparando nuevos lanzamientos. "Ahora voy a lanzar unos covers y unas canciones nuevas. que espero subir dentro de un mes. Y ojalá que en el verano pueda empezar con el album", explicó la artista goleadora, que, además, consideró: "Apunto a seguir y crecer, mejorar. poner esfuerzo y ganas".

Pero, ojo, Ari aclara que no deja de jugar al fútbol. La estudiante de segundo año de Relaciones Públicas cerró la charla: "Espero que cuando todo vuelva a la normalidad y no haya más pandemia, poder volver a jugar al fútbol, pero espero no dejar la música. Llevar las dos cosas, si se puede. Va a ser muy difícil porque también estoy estudiando. Estoy en segundo año de la facultad. Será difícil con los tiempos. Pero soy optimista y espero poder hacer todo".