El técnico de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, brindó hoy una conferencia de Prensa virtual en donde se refirió a todo lo que tiene que ver con la actualidad del club de barrio Alberdi.

El entrenador ya está en Córdoba y está aislado.

En la charla virtual, el DT sostuvo; “Se pueden llegar a sumar uno o dos jugadores pero no más que eso... Traer por traer, no sirve."

“La salida fueron de ocho jugadores y hasta ahora esta Olivera y Losada y el tema de Nuñez que se esta terminando de solucionar", explicó el entrenador, que se refirió a los jugadores que hoy se encuentran en el plantel y sostuvo: “Pienso en los que están y los que estamos están muy bien. Quizás se esta achicando el plantel pero estamos dejando un plantel de calidad”.

Con respecto a la habilitación de los partidos amistosos, Ricardo no fue muy optimista y manifestó que “el tema de los amistosos es complicado porque no hay con quien competir salvo con Talleres”.







El entrenador de Belgrano no ve con buenos ojos jugar amistosos con partidos de su misma categoría y al no permitir el regreso de la Liga Cordobesa, no ve otra alternativa que entrenar entre ellos. “Vamos a tener que arreglar de practicar entre nosotros porque no hay muchas alternativas”.

"El ritmo de partido lo voy a encontrar igual. No nos va afectar el no saber cuando vuelven los partidos”, afirmó Sin embargo, si se mostró preocupado con respecto al formato del torneo que todavía es una incógnita. “A lo único que le tengo miedo es a que el campeonato no sea normal. Si no hay nada raro estoy convencido de que el plantel va andar muy bien”.

"Tengo mucha fe en mi equipo", afirmó Caruso Lombardi; al tiempo que agregó: "Sino pido tantos jugadores es porque estoy conforme con lo que tengo"