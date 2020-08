Dos años del asesinato de Wanda Navarro: "Quien sea culpable que pague"

El 25 de agosto de 2018 fue encontrado en una estancia de Jesús María el cuerpo de Wanda Navarro, una joven de 15 años que salió de su casa dos días antes para ir a su escuela Giovanni Bosco de Colonia Caroya. La joven fue asesinada de un golpe en la cabeza y dos años después, su familia todavía reclama por justicia.

Stella Tévez, mamá de Wanda, sostuvo a Radio Jesús María que el fiscal Guillermo Monti no les brinda información. Hace 15 días atrás se llevó a cabo una inspección judicial en la calle 10 de Colonia Caroya para ratificar datos que habían sido aportados con anterioridad en la causa. Sin embargo, Stella contó que no obtuvo información de la Justicia ni siquiera por intervención de su abogado, querellante en el caso.

"A mí mis padres me enseñaron a ser legal yo siempre fui legal, si el papá tuvo sus caídas en eso de las drogas, problema de su papá. Con él hablamos, con él discutimos cuando me enteré de esto y él me dijo que no tiene nada que ver. Que caiga quien tenga que caer, que el peso de la ley le caiga a quien le tenga que caer, quien sea culpable que pague así sea el papá pero tiene que pagar porque a mi hija no la tengo más", sostuvo.

En tanto, comentó que la droga es "moneda corriente" frente a su casa: "Pasan los autos paran y venden, en la vereda de mi casa fuman marihuana, vas por la calle y te la entregan como si fueran caramelos (…) Nadie va y se sienta al lado del fiscal y cuenta. Todos callan y nos señalan con el dedo

La mamá de Wanda contó que su esposo tuvo antecedentes por consumo de droga, años antes del asesinato de su hija. "Él (padre de Wanda) me dice que no, yo la verdad no se a quien creerle, esa es la verdad. Yo me quedé helada cuando me enteré de todo esto".

