Loffreda: ‘’El gran desafío al Rugby Championship es con Pumas bien competitivos’’

Cuando falta menos de tres meses para la disputa del 9º Rugby Championship de seis semanas en Nueva Zelanda, el ex centro y ex entrenador mundialista, medalla de bronce en mundial 2007, Marcelo Hernán Loffreda, mánager de Argentina, apunta al desafío de noviembre con ‘’Pumas bien competitivos’’.

Los Pumas, con plantel de 46 jugadores, comenzaron entrenamientos tras ser autorizados por gobierno nacional en estricto protocolo sanitario.

Tienen objetivo de alcanzar puesta a punto para el Rugby Champioship programado por Sanzaar (Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Argentina) en noviembre y diciembre .

Loffreda sentenció: ‘’Es entrenamiento con distanciamiento y hubo que conseguir los permisos para jugadores que tuvieron que pasar por situaciones donde había que ver cuál era su estado contractual. Fue una vorágine de cosas que me tienen muy entretenido, digamos".

En el predio de la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el conurbano bonaerense de Ingeniero Maschwitz, Loffreda expresó: ‘’Intentamos hacer una preparación que no es del todo feliz, para buscar sobre todo, el tema del contacto, porque acá no está permitido el contacto, por lo menos por ahora’’.

‘’La preparación con distanciamiento nos permite hacer limitados movimientos, y no lo vamos a poder seguir haciendo hasta tanto no se acepte el entrenamiento de contacto. Y por otro lado Nueva Zelanda y Australia hicieron sus torneos locales, como una especie de Super Rugby reducido’’, puso de relieve Loffreda.

Y esa es la ventaja que tienen los dos países de Oceanía respecto a limitaciones de Argentina y Sudáfrica por lo que Loffreda resaltó: ‘’ Sudáfrica y Argentina están en desventaja por falta de competencia, pero es una linda oportunidad para poder al menos jugar este año un poco de rugby y ser bien competitivos’’.



Mientras Australia en litigio con Nueva Zelanda por un Súper Rugby 2021 sin franquicias de Sudáfrica y de Argentina, propone un Súper 8 con los mejores dos equipos de Australia, Nueva Zelanda, y Sudáfrica, más uno de Japón y otro de Sudamérica, Loffreda aludió a Jaguares desmantelados por no tener competición.

Serán de 10 a 14 jugadores de Jaguares que tienen contrato con el rugby de la Premiership inglesa y el Top 14 francés, una vez que termine el Rugby Championship que por seis semanas se disputará en Nueva Zelanda, entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre con los All Blacks, Pumas, Springboks y Wallabies.