Florencia Santillán, joven militante de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales cordobesa, se convirtió también hace un tiempo en referente de los derechos de las personas con discapacidad buscando una sociedad más inclusiva y equitativa.

En su silla de ruedas ha participado en distintos eventos en todo el país y en el exterior exigiendo el respeto y la vida digna siendo parte del activo movimiento. En el año 2016, cuando tenía 23 años, le diagnosticaron polineuropatía mixta desmielinizante, una patología que de a poco, le impidió seguir caminando.

Participa activamente de la organización Ni una menos Villa Carlos Paz desde sus comienzos, y además, es una de las integrantes de la Asociación Civil Empoderar, que trabaja para erradicar la violencia de género de la sociedad, a través de diferentes proyectos y actividades.

Con sus pensamientos y experiencias, recientemente Flor Santillán presentó su libro "Maldita lisiada" que es una biografía, en formato de e-book, que contó con la colaboración del periodista Santiago Solans.

"El libro es una invitación. A pensar, a re pensar, a cuestionar, a empatizar. Intento contar lo que me pasó a mí, y cómo lo transito. Intento sacar el drama de la escena, pensar en que las personas con discapacidad nos suponemos una vida de desgracia y no es así, necesariamente. El libro es un llamado a entender que somos personas y que la discapacidad no nos totaliza. Hay un intento de mostrar (cómo dice Juan María Nimo, quien hace el prólogo) que hay una continuidad posible cuando adquirís la discapacidad de grande. Conquistarla es un poco el desafío", expresó recientemente Flor a Carlos Paz Vivo!.

"Maldita Lisiada" se puede adquirir en su formato digital a través de la Web de Fundación Universitaria Para la Educación, la Ciencia y la Cultura ingresando a https://www.universitariaargentina.org en la sección “Librería”.