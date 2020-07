A los 58 años, murió el guitarrista Gady Pampillón

El guitarrista Gady Pampillón, uno de los músicos históricos del rock y el blues nacional, murió este martes como consecuencia de un cáncer de garganta que lo aquejaba desde hacía tres años.

Pampillón era oriundo de Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús, tenía 58 años, y a comienzos de marzo de este año su caso fue noticia por un dramático pedido que hizo en redes sociales.



"A mis queridos amigos... a mi gente... quisiera contarles lo que me sucede por éstos días. Mis tratamientos de quimioterapia han fracasado, lamentablemente. Los síntomas negativos de mi enfermedad, han vuelto a aparecer, y mi estado de salud ha empeorado considerablemente y empeorará aún más, si la burocracia del Estado me sigue negando la droga nueva que estoy necesitando", escribió en su perfil de Facebook.



La droga que reclamaba era Pembrolizumab 200 mg EV, y su precio era de $320.000 la aplicación.



Tras la difusión de esa publicación el Ministerio de Salud de la Nación se contactó con él para que pudiera acceder a la medicación, pero su enfermedad ya había avanzado, y el final se produjo el martes por la noche.



Pampillón fue un guitarrista emblemático del rock nacional y el blues: en 1985 formó la banda Alakrán y tres años después se sumó a La Torre, el grupo liderado por Patricia Sosa.



En los noventa formó parte de Tarzen, luego fundó Gasolina y también tocó en la banda de Alejandro Medina (ex bajista de Manal) y el power trío El Adoquín con Rinaldo Rafanelli y Juan Rodríguez.



En los últimos años se volcó al blues-rock y formó La 4×4, agrupación con la editó dos discos: "Conventillo" (2009) y "Long Play" (2015).



Su último proyecto, Malas Personas, con Patán Vidal, Gabriel Cabiaglia y Claudio Cannavo, se formó cuando ya sabía de su enfermedad y se presentaron en vivo en algunas ocasiones aunque no le pudieron dar continuidad.



Su muerte golpeó fuerte en el mundo del blues y el rock local debido a que era una persona muy querida.

"Te vamos a extrañar mucho Gady... Mucho", escribió Alambre González, otra leyenda de la guitarra.



"No puedo escribir nada que pueda describir lo que siento. Abrazo enorme Gady Pampillón, mago de la guitarra, buen viaje hermano", posteó Peter Deantoni, histórico manager del rock nacional y autor del libro "Pappo Made in USA".



"Buen viaje Gady, la peleaste hasta el final. Mucha luz a su familia", fue el mensaje de Gabriel Delta, guitarrista argentino radicado en Italia.