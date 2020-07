Alexander Medina: “Tengo mucha confianza de seguir en Talleres”

El técnico de Talleres Alexander Medina se manifestó positivo con la chance de renovar contrato con el club, además de dejar en claro que no maneja ninguna otra propuesta: “Tengo mucha confianza de seguir en Talleres. Hoy no tengo plan B ni C. No pienso más que seguir en el club. Si no se da nos abrazaremos y cada uno hará su camino. Yo lo que más quiero es seguir en el club”, describió en declaraciones al programa “La mesa del fútbol” de Radio Pulxo.

“Hicimos un balance de todo este año de trabajo en todos sus aspectos. En mi estoy muy contento y conforme. Estamos hilando fino en el nuevo proyecto deportivo. Queda la parte económica pero hay predisposición de las dos partes”, agregó con relación al contrato, donde se acordará una rebaja salarial.

En lo deportivo, comentó: “El entrenador tiene mucha incidencia en el armado del proyecto deportivo. Estamos decidiendo de la mano todas las cuestiones deportivas. Vamos a hablar primero el proyecto deportivo porque por ahora no hay nada claro y los jugadores que se quedan y los que se van. Algunos equipos esta situación les pega fuerte por cosas que ya traían y otros se van a beneficiar porque están más sólidos. Talleres es uno de los clubes sólidos dentro de ese marco del fútbol. Puede salir bien parado”, graficó el “Cacique”.

En la continuidad del diálogo, opinó sobre el equipo y el proyecto después de la cuarentena: “Logramos armar un buen equipo. Un grupo de trabajo tanto los que juegan como los que no. Un equipo de fútbol de arma con jugadores invisibles que participan desde otro lado, pero a la vez entiendo que el club hoy necesite recaudar. Ojalá se pudieran quedar todos. No tengo igual prioridad en cuanto en las ventas. Sí entiendo que el club necesita vender. Yo creo que algunos de los jugadores que se hablan se van a ir y estoy de acuerdo con eso”.

Sobre la necesidad de volver a entrenar, fue claro: “Hay que ser solidarios con aquellas provincias que pueden permitir los entrenamientos. No existe la ventaja deportiva. Pensar así es de mediocre. Necesitamos 60 días para pasar por todas las fases para volver bien al comienzo de un torneo. Acá en Uruguay el fútbol ya empezó a entrenar y está por pasar a la fase de entrenamientos grupales. Mañana se pone fecha al comienzo del torneo que sería en agosto”.