Caruso en contra de Conmebol con la prohibición de escupir en cancha

El DT de Belgrano expresó su descontento con el protocolo. “¿Alguien realmente cree que un futbolista puede pensar mientras juega en no toser y en no escupir?”, sentenció.

El DT de Belgrano Ricardo Caruso Lombardi fue crítico con respecto al protocolo que presentó Conmebol con relación a algunos apuntes del juego, sobre todo con la prohibición de escupir en cancha por parte de los jugadores.

“Son buenas las consideraciones de Conmebol para armar un protocolo, pero se nota que no tienen idea de fútbol. ¿Alguien realmente cree que un futbolista puede pensar mientras juega en no toser y en no escupir? Es una locura y estoy muy sorprendido”, contó Caruso Lombardi en declaraciones en “La mesa del fútbol” en radio Pulxo.

Esa fue su respuesta textual sobre las disposiciones para las competencias internacionales, caso Copa Sudamericana y Libertadores. Y que incluyen no besar la pelota y no intercambiar camisetas, entre otras.

“Yo sigo insistiendo en la idea de jugar lo que queda cuando sea, sin ascensos por escritorios, y que se defina en cancha, como debe ser, cuando pase toda esta pandemia”, avanzó opinando sobre la materia.

Y abordó la situación de los planteles, con la finalización de contratos prevista para el 30 de junio. “Yo no voy a tocar nada sino se va ningún jugador. Ahora se van 8 o 10 diez ahí si pido algo. Igual estoy muy conforme en el plantel que tengo”.