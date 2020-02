Fassi llamó a Beligoy pidiendo "protección" para Talleres

El Presidente de Talleres retomó una idea de Alberto Fernández y aseguró que "el fútbol argentino no es transparente". - Foto: gentileza

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, visiblemente molesto por el resultado y el arbitraje del partido donde su equipo apenas rescató un punto ante Arsenal de Sarandí, manifestó que no tuvo más remedio que llamar a las personas encargadas del asunto para "proteger" al equipo e futuros arbitrajes.

Comentó que dialogó con Federico Beligoy, ex árbitro y hoy Director Nacional de los árbitros en AFA a quién le planteó su preocupación tras el polémico arbitraje de Darío Herrera, quien sancionó un penal dudoso y expulsó a dos jugadores albiazules.

"Hablé con Federico Beligoy ayer, le pedí que cuide a Talleres, que no pasen situaciones como las que vivimos ayer. Que no se le regale absolutamente nada, pero que no pase lo que pasó ayer", destacó en Cadena 3.

"Lo dijo el presidente de la república: el fútbol argentino no es transparente", añadió, "es la estructura del amiguismo, vimos qué pasa cuando te ponés en contra del sistema, fue muy grave lo que pasó ayer con el arbitraje, muy tendencioso. Es parte de lo que se nos pone enfrente y hay que superar".

Después de analizar el partido lo mismo enfatizó con el arbitraje. "Se hizo un muy mal partido con Defensa, un mal primer tiempo con Boca, el equipo perdió confianza en lo colectivo y en lo individual. Estábamos haciendo un buen partido contra Arsenal pero sufrimos una expulsión injusta, fue un arbitraje tendencioso".