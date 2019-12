Violentos incidentes y toma en la sede de UTA Nacional: hay 8 heridos

"Es nuestra vida o la de ellos. Tomaron el edificio. Algunos están borrachos. La Policía no hace nada. No sé cuántos heridos hay", denunció Roberto Fernández, líder del sindicato.

En medio de un paro de al menos 40 líneas de colectivos, hubo incidentes frente a la sede del gremio de la UTA Nacional, en Balvanera.

En ese marco, el titular del sindicato, Roberto Fernández, estaba dentro del edificio cuando empezaron los destrozos y denunció que no lo dejaban salir. Acusó a choferes de la empresa DOTA por las roturas de vidrios, autos y motos en la puerta del lugar. Como consecuencia de las pedradas hubo al menos ocho heridos.

En declaraciones a los medios, Fernández explicó la situación. "Es nuestra vida o la de ellos. Tomaron el edificio. Algunos están borrachos. La Policía no hace nada. No sé cuántos heridos hay. A lo mejor son mis últimas palabras. Cuando venga la Policía va a tener que juntar cadáveres. Me tomaron hasta el cuarto piso. Estoy en el techo. No sé con quién más hablar. Esto es culpa del monopolio que quiere hacer la DOTA", criticó.

Tras los hechos, ocho personas resultaron heridas.