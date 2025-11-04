Más cambios en el Gobierno: renunció Cecilia Loccisano, viceministra de Salud

Redacción La Nueva MañanaEconomía03/11/2025
Arranca el último gran evento de comercio online de 2025, con importantes descuentos y cuotas para las compras de fin de año como indumentaria, calzado, electrodomésticos y viajes, entre otros rubros. En esta nota, todos los detalle.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba03/11/2025
El fiscal federal Maximiliano Hairabedián confirmó que el juez Hugo Vaca Narvaja dictó el procesamiento del ex legislador en relación a inconsistencias significativas en sus declaraciones juradas.
Redacción La Nueva MañanaPaís03/11/2025
Se llama "Labpsi" y tiene el formato de página web, con acceso libre y gratuito. Es un espacio lúdico pensado para personas mayores, con desafíos diseñados para mantener activas funciones como la memoria, la atención o el lenguaje. Fue desarrollado por un equipo de investigación del Conicet y la Universidad de Mar del Plata.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba03/11/2025
Hernán Felipe Herrera Larenas, pareja de la víctima y el único imputado por el asesinato, se negó a declarar ante el tribunal. La mamá de la mujer y una amiga brindaron detalles sobre la situación de violencia que atravesó la víctima.
Redacción La NUEVA MañanaDeportes 03/11/2025
"Comunicamos con mucho pesar el fallecimiento de Daniel Willington, ídolo eterno de Talleres", anunció en redes sociales la institución de barrio Jardín. Descolló en clubes nacionales, como Vélez Sársfield y Huracán. "El Daniel", será por siempre recordado por los amantes del fútbol.