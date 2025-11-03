Belgrano mereció más, pero fue empate ante Tigre en el Gigante de Alberdi
El Celeste igualó 0 a 0 frente al equipo de Victoria por la 14ta fecha del Torneo Clausura y sigue adentro del lote de los equipos que se meten en el octogonal.
El Celeste igualó 0 a 0 frente al equipo de Victoria por la 14ta fecha del Torneo Clausura y sigue adentro del lote de los equipos que se meten en el octogonal.Deportes 03/11/2025Redacción La Nueva Mañana
Belgrano y Tigre igualaron sin goles este lunes en un partido correspondiente por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba.
Si bien el encuentro terminó en empate a cero con el ‘Pirata’ siendo superior durante la mayoría del mismo, ambos conjuntos hicieron méritos para romper el cero y llevarse los tres puntos.
Por su parte, Lucas Passerini se fue expulsado a los 47 minutos del segundo tiempo y dejó al cuadro cordobés con un futbolista menos para los instantes finales del duelo.
Con este resultado, tanto los dirigidos por Ricardo Zielinzki como el ‘Matador’ se posicionaron en puestos de Playoffs del grupo con 19 puntos, desplazando a Racing a la novena ubicación con los mismos puntos, al igual que Defensa y Justicia (10°) y Huracán (11°).
Ahora, Belgrano deberá visitar a Argentinos Juniors el lunes 10 de noviembre desde las 21:15, mientras que Tigre recibirá a Estudiantes de La Plata el próximo domingo a partir de las 21:30, ambos válidos por la siguiente jornada del campeonato local.
El desarrollo del encuentro estuvo claro con un Belgrano que proponía más en ataque y con un Tigre que, agazapado, logró generar chances de peligro para romper la igualdad, pero ambos estuvieron imprecisos de cara al arco.
En la primera mitad, el ‘Pirata’ estrelló dos remates en el palo de manera consecutiva por parte de Leonardo Morales, a los 29 minutos, y Gabriel Compagnucci, a los 31’, dejando en claro la superioridad en el cotejo, aunque sin la eficacia necesaria.
En el complemento, el cuadro de Victoria presenció una ocasión clara de abrir el marcador con una corrida en solitario de Guillermo Soto. Sin embargo, el defensor se encontró con la enorme intervención del arquero Thiago Cardozo quien se impuso en el mano a mano, protagonizando una de las atajadas del campeonato.
Al igual que en la etapa inicial, Lucas Zelarayán tuvo en sus pies la oportunidad de batir a Felipe Zenobio y adelantar al cuadro cordobés en la partida, pero esta vez fue el travesaño quien le negó dicha posibilidad.
Fuente: NA
El Celeste igualó 0 a 0 frente al equipo de Victoria por la 14ta fecha del Torneo Clausura y sigue adentro del lote de los equipos que se meten en el octogonal.
El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas publicó el Informe Económico y Social–Octubre 2025. Entre los datos relevantes, destaca que en el 51,4% de los hogares al menos un integrante debió eliminar alguna comida diaria, principalmente la cena.
El fuego se declaró en las últimas horas de la tarde en el domicilio de calle Miguel del Sesse 2.788, en la zona este de esta capital. En la vivienda se encontraban cinco niños junto a su madre. Trabajó personal de la Dirección de Bomberos y del DUAR.
Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, el número de trabajadores "en blanco" a julio de 2025 alcanzó un nuevo mínimo desde fines de 2023. Los trabajadores asalariados registrados en la seguridad social en julio pasado alcanzaron a 10.096.000.
"Comunicamos con mucho pesar el fallecimiento de Daniel Willington, ídolo eterno de Talleres", anunció en redes sociales la institución de barrio Jardín. Descolló en clubes nacionales, como Vélez Sársfield y Huracán. "El Daniel", será por siempre recordado por los amantes del fútbol.
El Albiazul ganó 1 a 0, con gol de Cáceres, en su visita al Fortín por la 14ta. fecha del Torneo Clausura y tomó un poco de aire en la tabla de abajo.
Fue 3 a 1 para los rosarinos por la 14ta fecha del Clausura. Malcorra, Di María Y Ovando marcaron para la visita. Jhon Córdoba había puesto en ventaja a la Gloria.
El partido de la final del torneo más importante de América se disputará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima. Por primera vez desde 1967, Brasil igualará a Argentina como el país más ganador del certamen continental.
La empresa multinacional, propiedad de Marcos Galperín, fue anunciada como nuevo naming sponsor del principal torneo de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino. La llegada de Mercado Libre impactará en las próximas dos temporadas.
Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors disputarán el título 2025 el miércoles 5 de noviembre, a las 21.10. El estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba fue el escenario elegido por la organización de Copa Argentina para esta final.
La Asociación Bancaria expresó “enérgicamente” su rechazo a “toda reforma laboral que implique pérdida de derechos”, y dijo que el proyecto que impulsa el Gobierno “busca destruir el salario".
Así lo informó el Financial Times, según dejaron trascender funcionarios de Estados Unidos que discuten promover la adopción del dólar en otros países para contrarrestar a China.
La Agencia Córdoba Cultura y el Polo Audiovisual invitan a vivir una nueva edición de la Noche de los Museos 2025 en el Centro de Producción y Animación Quirino Cristiani, el 7 de noviembre.
Arranca el último gran evento de comercio online de 2025, con importantes descuentos y cuotas para las compras de fin de año como indumentaria, calzado, electrodomésticos y viajes, entre otros rubros. En esta nota, todos los detalle.
En la ciudad de Buenos Aires dará inicio este jueves el juicio que tiene entre sus acusados a una veintena de exfuncionarios y 65 empresarios por presuntamente conformar una asociación ilícita de adjudicación de contratos públicos.