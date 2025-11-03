Belgrano mereció más, pero fue empate ante Tigre en el Gigante de Alberdi

Belgrano y Tigre no se sacaron ventajas en un duelo clave por la Zona A del Torneo Clausura. Foto NA

Belgrano y Tigre igualaron sin goles este lunes en un partido correspondiente por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba.

Si bien el encuentro terminó en empate a cero con el ‘Pirata’ siendo superior durante la mayoría del mismo, ambos conjuntos hicieron méritos para romper el cero y llevarse los tres puntos.

Por su parte, Lucas Passerini se fue expulsado a los 47 minutos del segundo tiempo y dejó al cuadro cordobés con un futbolista menos para los instantes finales del duelo.

Con este resultado, tanto los dirigidos por Ricardo Zielinzki como el ‘Matador’ se posicionaron en puestos de Playoffs del grupo con 19 puntos, desplazando a Racing a la novena ubicación con los mismos puntos, al igual que Defensa y Justicia (10°) y Huracán (11°).

Ahora, Belgrano deberá visitar a Argentinos Juniors el lunes 10 de noviembre desde las 21:15, mientras que Tigre recibirá a Estudiantes de La Plata el próximo domingo a partir de las 21:30, ambos válidos por la siguiente jornada del campeonato local.

El desarrollo del encuentro estuvo claro con un Belgrano que proponía más en ataque y con un Tigre que, agazapado, logró generar chances de peligro para romper la igualdad, pero ambos estuvieron imprecisos de cara al arco.

En la primera mitad, el ‘Pirata’ estrelló dos remates en el palo de manera consecutiva por parte de Leonardo Morales, a los 29 minutos, y Gabriel Compagnucci, a los 31’, dejando en claro la superioridad en el cotejo, aunque sin la eficacia necesaria.

En el complemento, el cuadro de Victoria presenció una ocasión clara de abrir el marcador con una corrida en solitario de Guillermo Soto. Sin embargo, el defensor se encontró con la enorme intervención del arquero Thiago Cardozo quien se impuso en el mano a mano, protagonizando una de las atajadas del campeonato.

Al igual que en la etapa inicial, Lucas Zelarayán tuvo en sus pies la oportunidad de batir a Felipe Zenobio y adelantar al cuadro cordobés en la partida, pero esta vez fue el travesaño quien le negó dicha posibilidad.

Fuente: NA