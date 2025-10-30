La ARCA anunció una modificación en el régimen de facturación electrónica

El CAEA ahora queda reservado únicamente para ser utilizado ante las contingencias técnicas previstas, cuando exista una imposibilidad para obtener el CAE de forma inmediata. Foto: argentina.gob.ar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina dispuso que el uso del Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA) dejará de ser una modalidad principal de emisión de comprobantes electrónicos para convertirse en un procedimiento estrictamente excepcional para casos de contingencia, priorizando la emisión en línea (CAE) a partir de junio de 2026.

Lo hizo a través de la Resolución General N° 5782/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La nueva normativa sustituye la resolución había establecido el CAEA como un sistema opcional y, para ciertos contribuyentes, como la metodología principal.

El CAEA permite solicitar un lote de autorizaciones de comprobantes de manera anticipada y rendir la información de forma diferida. Según los considerandos de la ARCA, el avance tecnológico y la mejora en la conectividad han creado un escenario propicio para generalizar la emisión de comprobantes en línea mediante el Código de Autorización Electrónico (CAE).

El CAEA ahora queda reservado únicamente para ser utilizado ante las contingencias técnicas previstas, cuando exista una imposibilidad para obtener el CAE de forma inmediata.

Fuente: NA

