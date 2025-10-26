La Libertad Avanza ganó en 14 provincias y en CABA; Fuerza Patria, en 8 provincias

La Libertad Avanza se impuso en os distritos electorales más importantes del país. Foto NA

La Libertad Avanza logró imponerse en las elecciones legislativas en 14 provincias y en Ciudad de Buenos Aires (CABA).

De esta manera, ganó en provincia de Buenos Aires (41,5% contra 40,% de Fuerza Patria), Córdoba (42%), Caba (47%), Santa Fe (40%), Entre Ríos (52%), Misiones (37%), Chaco (45%), Salta (38%), Jujuy (37%), San Luis (51%), Mendoza (53%), Neuquén (33%), Río Negro (34%), Chubut (28%) y Tierra del Fuego (38%).

En tanto, Fuerza Patria logró victorias en La Pampa (44%), Santa Cruz (32%), San Juan (34%), La Rioja (43%), Catamarca (45%), Tucumán (50%), Santiago del Estero (50%) y Formosa (57%).

Además, en Corrientes ganó Provincias Unidas con el 33%.