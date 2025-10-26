En Córdoba, Schiaretti le ganó a La libertad Avanza en siete departamentos

NORTE Y OESTE PROVINCIAL. Juan Schiaretti le ganó con Provincia Unidas en siete departamentos a La Libertad Avanza. Foto LNM

El candidato a diputado nacional Juan Schiaretti logró triunfos en siete departamentos de la provincia de Córdoba, específicamente en el este y en el norte de la provincia, donde la figura del ex gobernador es muy buena históricamente y donde la crisis económica puede que se sienta con más fuerza, con guarismos de desempleo que son más altos que en otros departamentos.

De esta manera, Provincias Unidas derrotó a La libertad Avanza en los departamentos San Alberto (36% a 30%), Pocho (46% a 26%), Minas (54% a 21%) y Cruz del Eje (36% a 25%).

Además, Schiaretti triunfó en Tulumba (48% a 24%), Río Seco (40% a 32%) y Sobremonte (44% a 23%).