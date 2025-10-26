En Córdoba, Schiaretti le ganó a La libertad Avanza en siete departamentos

La Libertad Avanza ganó en 14 provincias y en CABA; Fuerza Patria, en 8 provincias
La fuerza política que lidera Javier Milei obtuvo victorias en los principales distritos del país, donde sobresalen Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
Provincias Unidas ganó en departamentos del oeste y del norte provincial, donde la figura del exgobernador históricamente ha sido muy buena.Política26/10/2025Redacción La Nueva Mañana
El candidato a diputado nacional Juan Schiaretti logró triunfos en siete departamentos de la provincia de Córdoba, específicamente en el este y en el norte de la provincia, donde la figura del ex gobernador es muy buena históricamente y donde la crisis económica puede que se sienta con más fuerza, con guarismos de desempleo que son más altos que en otros departamentos.
De esta manera, Provincias Unidas derrotó a La libertad Avanza en los departamentos San Alberto (36% a 30%), Pocho (46% a 26%), Minas (54% a 21%) y Cruz del Eje (36% a 25%).
Además, Schiaretti triunfó en Tulumba (48% a 24%), Río Seco (40% a 32%) y Sobremonte (44% a 23%).
La fuerza política que lidera Javier Milei obtuvo victorias en los principales distritos del país, donde sobresalen Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
Tras conocerse los resultados de las elecciones, en el búnker cordobés de La Libertad Avanza se hicieron presentes los candidatos principales de la lista, referentes como Luis Juez y simpatizantes.
El presidente Javier Milei se presentó en el búnker de La Libertad Avanza tras la victoria lograda en la mayoría de los distritos del país y se mostró con un discurso muy medido.
Provincias Unidas celebró el segundo lugar obtenido en las elecciones, con un breve acto en el que tomaron la palabra el gobernador Martín Llaryora y el exmandatario y diputado nacional electo, Juan Schiaretti.
La fuerza política que lidera Javier Milei obtuvo victorias en los principales distritos del país, donde sobresalen Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
Tras conocerse los resultados de las elecciones, en el búnker cordobés de La Libertad Avanza se hicieron presentes los candidatos principales de la lista, referentes como Luis Juez y simpatizantes.
El presidente Javier Milei se presentó en el búnker de La Libertad Avanza tras la victoria lograda en la mayoría de los distritos del país y se mostró con un discurso muy medido.
Tras la difusión de los datos oficiales, la candidata de Defendamos Córdoba llegó al escenario del Hotel ACA y festejó el 8,7% junto a su militancia. La diputada que se abrió del schiarettismo se consolidó como tercera fuerza en la provincia.
El espacio Fuerza Patria sumó apenas el 4,5% de los votos en Córdoba, exponiendo una muy pobre elección. En tanto, el exárbitro, el titular del PRO Córdoba y el exintendente de San Francisco tampoco lograron reelegir.
La lista encabezada por Gonzalo Roca ganó los comicios a diputados nacionales en Córdoba, mientras que Juan Schiaretti, el candidato del oficialismo local que integra Provincias Unidas, quedó en segundo lugar. En tanto, la sorpresa la dio Natalia de la Sota, con Defendamos Córdoba, que se metió en el tercer lugar, desplazando al kirchnerismo.
La provincia renueva la mitad de sus representantes en la Cámara de Diputados. En ese marco, 18 listas disputarán las nueve bancas este 26 de octubre, donde se utilizará por primera vez la boleta única de papel (BUP) a nivel nacional.
En estas elecciones de medio término el Senado cambia 24 bancas y la Cámara baja pone en juego 127 lugares. Córdoba junto a otras 15 provincias solo vota diputados.
Se eligen 127 diputados nacionales, la mitad del cuerpo. En tanto en la Cámara alta se renueva un tercio de las bancas, es decir 24 senadores. Sólo en ocho distritos electorales se vota este domingo para renovar sus representantes en el Senado.
Así lo analizan los medios de Francia, Alemania, los Estados Unidos y Reino Unido, que recurrieron a analistas para explicarlo, estas elecciones legislativas "son vitales" para los próximos dos años del Gobierno de Javier Milei.
El primer candidato de la lista que se referencia con el peronismo a nivel nacional va por la renovación de su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Se mostró confiado en el resultado de los comicios en la provincia en cuanto al desempeño de su espacio.