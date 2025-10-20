EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20º Nom. civil y com. de la ciudad de Córdoba en autos “GODOY, JUAN IGNACIO - USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expediente Nº 8921497”, a dictado la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 85. CORDOBA, 10/06/2025. Y VISTOS: Estos autos caratulados: “GODOY, JUAN IGNACIO - USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expediente Nº 8921497”, traídos a despacho a los fines de resolver….Y CONSIDERANDO….RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda de usucapión incoada en autos y en consecuencia declarar adquirido con fecha 04/12/1980 –conforme lo argumentado en el considerando respectivo– por Juan Ignacio Godoy, DNI 8.620.926, por prescripción adquisitiva, el bien inmueble que según Plano de Mensura confeccionado y firmado por los ingenieros Civiles Ings. Civil Bianco Carlos Enrique y Goris David Guillermo y VISADO por la Dirección General de Catastro con fecha 15/08/2019, bajo Expediente Nº 0579-006815/2019 Plano 11-02-006815-2019 y actualizado mediante el Certificado de Subsistencia parcelaria con fecha 29/06/2020, que se describe como “Inmueble ubicado en el DEPARTAMENTO CAPITAL, Municipalidad de CORDOBA, Barrio Villa Adela Anexo designado como LT 29 que, según Expediente N° 0579-06815/2019 de la Dirección General de Catastro, se describe como sigue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del vértice 1 con ángulo de 85º 52' y rumbo noroeste hasta el vértice 2 mide 15,00 m (lado 1-2) colindando con calle Reconquista; desde el vértice 2 con ángulo de 94º 04' hasta el vértice 3 mide 15,97 m (lado 2-3) colindando con Parcela 13; desde el vértice 3 con ángulo de 86º 03' hasta el vértice 4 mide 14,97 m (lado 3-4) colindando con parte de Parcela 12; desde el vértice 4 con ángulo de 94º 01' hasta el vértice inicial mide 16,00 m (lado 4-1) colindando con Parcela 15; cerrando la figura con una SUPERFICIE de 239,00 m².” Inscripto al D° 48001/1952/ hoy Matrícula 1819803(11). Y agrega que se empadrona en la cuenta DGR nro. 1101-1594824-5 a nombre de Catalina Ramb Nomenclatura Catastral Nomenclatura catastral 11-01-01-07-22-020-014. 2º) Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial en los términos prescriptos por el art. 790 C.P.C. y art. 152 del ritual modificado por la Ley 9135 (B.O. 17/12/03). 3º) Fecho, líbrese oficio al registro General de la Provincia de Córdoba a los fines prescriptos por el art. 789 del CPCC……. Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. Arévalo Jorge Alfredo. Juez.- BOE Nº 6058064-s/c 25-07-2025.-