Redacción La Nueva MañanaCórdoba17/10/2025
Con un paro y una movilización federal, personas con discapacidad, familiares y trabajadores exigen que se implemente la ley aprobada y ratificada tras el veto presidencial. Córdoba se suma al reclamo con una concentración el martes próximo.
Redacción La Nueva MañanaPaís18/10/2025
Es una idea de un borrador inspirado en el reciente "modelo griego", manifestó el empresario Martín Varsavsky, cercano a Milei. Esta reforma "se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas semanales, "negociable entre empleadores y empleados", afirmó el empresario.
Caro FernándezPaís19/10/2025
La crónica de sus últimas horas antes de la extradición del empresario vinculado al narco. “A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana'", aseguró.
Redacción La Nueva Mañana19/10/2025
El cuerpo de Alejandro Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años e investigador del Conicet desaparecido en Alemania desde el lunes pasado, fue encontrado en una zona boscosa.
Flavio ColazoPolítica19/10/2025
De cara a los comicios legislativos del próximo domingo, LNM dialogó con quien ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de Defendamos Córdoba (DC), encabezada por Natalia de la Sota.