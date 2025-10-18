Talleres sufrió en el Kempes y fue derrotado por River ante una multitud

Talleres perdió en el Kempes frente a River por la 13ra fecha del Torneo Clausura. Foto @RiverPlate

CAÍDA. Talleres perdió en el Kempes frente a River por la 13ra fecha del Torneo Clausura. Foto @RiverPlate

Talleres perdió 2 a 0 frente a River ante una multitud en el Kempes por la 13ra fecha del Torneo Clausura.

River se fue al descanso con ventaja por 1-0 sobre Talleres en un primer tiempo parejo y con pocos espacios en el Mario Alberto Kempes. El equipo de Marcelo Gallardo logró abrir el marcador a los 37 minutos gracias a una jugada confusa que terminó con gol de Gonzalo Montiel, tras una gran proyección por izquierda de Milton Casco.

El lateral remató, Guido Herrera no pudo contener y el rebote quedó servido para el campeón del mundo, que empujó la pelota al fondo de la red.

Antes del tanto, el desarrollo había sido trabado y sin grandes emociones. Talleres presionó alto y generó algunos acercamientos, aunque sin claridad para inquietar a Franco Armani. River, por su parte, apostó a los remates de Salas como principal recurso ofensivo.

Talleres llegó a empatar con un tanto de Augusto Schott, pero el VAR lo anuló por posición adelantada. Así, River se fue al entretiempo con una mínima diferencia en Córdoba.

A los 22' del complemento, el “Millonario” amplió la ventaja en Córdoba con gol de Maximilian Meza tras una asistencia de Colidio.

Fue derrota 2 a 0 en un partido donde no le salió nada al equipo de Tevez.

