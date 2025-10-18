Belgrano derrota a Boca en la Bombonera

Psserini pelea por la pelota en el frente de ataque del Pirata. Foto @Belgrano

LUCHA. Psserini pelea por la pelota en el frente de ataque del Pirata. Foto @Belgrano

Belgrano iguala 0 a 0 en su visita a Boca por la 13ra fecha del Torneo Clausura finalizado el primer tiempo.

El primero que amenazó el arco rival fue el defensor Gabriel Compagnucci que, tras un rebote que dio el arquero Agustín Marchesín, remató alto y se erró la apertura de marcador para Belgrano.

Minutos después, el uruguayo Miguel Merentiel recibió la pelota centímetros delante de la medialuna del área de los cordobeses y remató recto, haciendo que el arquero Thiago Cardozo se quede estático y despeje la pelota.

Más tarde, Compagnucci lo tuvo de nuevo, con una aparición por derecha y un remate que se fue alto, cerca del primer palo de Marchesín.