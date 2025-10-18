Belgrano derrota a Boca en la Bombonera
El Celeste gana 2 a 1 frente al Xeneize en el marco de la 13ra fecha del Torneo Clausura. Los goles, Passerini, de penal y Paredes, en contra, para el Pirata. Descontó Zeballos. Juegan el segundo tiempo.
El Celeste gana 2 a 1 frente al Xeneize en el marco de la 13ra fecha del Torneo Clausura. Los goles, Passerini, de penal y Paredes, en contra, para el Pirata. Descontó Zeballos. Juegan el segundo tiempo.Deportes 18/10/2025Redacción La Nueva Mañana
Belgrano iguala 0 a 0 en su visita a Boca por la 13ra fecha del Torneo Clausura finalizado el primer tiempo.
El primero que amenazó el arco rival fue el defensor Gabriel Compagnucci que, tras un rebote que dio el arquero Agustín Marchesín, remató alto y se erró la apertura de marcador para Belgrano.
Minutos después, el uruguayo Miguel Merentiel recibió la pelota centímetros delante de la medialuna del área de los cordobeses y remató recto, haciendo que el arquero Thiago Cardozo se quede estático y despeje la pelota.
Más tarde, Compagnucci lo tuvo de nuevo, con una aparición por derecha y un remate que se fue alto, cerca del primer palo de Marchesín.
El Celeste gana 2 a 1 frente al Xeneize en el marco de la 13ra fecha del Torneo Clausura. Los goles, Passerini, de penal y Paredes, en contra, para el Pirata. Descontó Zeballos. Juegan el segundo tiempo.
El Presidente compartió un tuit que la calificaba como parte de “FuerzaNarco” a la agresora en su acto ayer de Tres de Febrero. Sin embargo, la mujer usó un término despectivo de la militancia libertaria.
Es una idea de un borrador inspirado en el reciente "modelo griego", manifestó el empresario Martín Varsavsky, cercano a Milei. Esta reforma "se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas semanales, "negociable entre empleadores y empleados", afirmó el empresario.
El Pontífice se lo comunicó a Yamandú Orsi y analizó la posibilidad de realizar el viaje de Francisco que quedó pendiente. "Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”, advirtió el primer mandatario.
La organización de Copa Argentina confirmó fecha y escenario del trascendental encuentro, que definirá uno de los finalistas del torneo. El cotejo se jugará el jueves 23, a las 21.10, en el estadio de Rosario Central.
La entidad madre del fútbol argentino dispuso las 20.30 como horario del partido (originalmente estaba previsto para las 22.15). Los accesos a las tribunas estarán habilitados dos horas antes del inicio del juego, al que solo podrá ingresar público local.
El seleccionado nacional ganó 1 a 0, con de Mateo Silvetti, y jugará la final del Mundial frente a Marruecos el domingo.
El encuentro se disputará desde la 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádano de la capital trasandina. Los dirigidos por Placente vienen de eliminar a México y después de varios mundiales tienen la oportunidad de llegar a una final del torneo ganado en seis oportunidades.
El último director técnico que abandonó su puesto es Alejandro Orfila, de Gimnasia y Esgrima La Plata. El entrenador fue separado tras la derrota del conjunto "Tripero" ante Talleres, en la fecha del Clausura jugada el pasado fin de semana.
El DT Albiceleste brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el presente del equipo y la posibilidad de que Lionel Messi sume minutos. La Selección jugará un amistoso este martes, a las 21, en Miami, frente a Puerto Rico.
La entidad madre del fútbol argentino dispuso las 20.30 como horario del partido (originalmente estaba previsto para las 22.15). Los accesos a las tribunas estarán habilitados dos horas antes del inicio del juego, al que solo podrá ingresar público local.
El Día de la Lealtad Peronista distintas columnas convergieron hasta el departamento de San José 1.111, en el barrio porteño de Constitución. “La economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos", sostuvo la expresidenta.
El accidente vial, que involucró a tres automóviles, se produjo en horas de la siesta de este viernes. Colisionaron un vehículo Renault Oroch, un Ford Ka y un Toyota Corolla. Policía Caminera dispuso el corte de la ruta, a la altura del kilómetro 81, en Puesto Copina.
El mandatario regresó al conurbano bonaerense. Junto a su candidato Diego Santilli y la ministra Patricia Bullrich, visitó el partido Tres de Febrero. Hubo manifestaciones de rechazo a su presencia y el acto estuvo rodeado de un fuerte operativo de seguridad.
Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba notificaron de interrupciones, debido a la realización de tareas varias en la provincia. Lo que hay que saber para estar prevenidos.