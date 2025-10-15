Mundial Sub-20: Argentina derrotó a Colombia y avanzó a la final en Chile
El seleccionado nacional ganó 1 a 0, con de Mateo Silvetti, y jugará la final del Mundial frente a Marruecos el domingo.
El seleccionado nacional ganó 1 a 0, con de Mateo Silvetti, y jugará la final del Mundial frente a Marruecos el domingo.Deportes 15/10/2025Redacción La Nueva Mañana
La Selección argentina Sub-20 le ganó 1-0 a su par de Colombia, en Santiago de Chile, y se clasificó a la final del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino.
En el partido disputado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el delantero Mateo Silvetti marcó el único gol del encuentro a los 27 minutos del complemento.
Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007 donde terminó siendo campeón ante República Checa. El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el domingo a las 20 horas ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16 horas en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Fuente: NA
El seleccionado nacional ganó 1 a 0, con de Mateo Silvetti, y jugará la final del Mundial frente a Marruecos el domingo.
Según informó la Secretaría de Trabajo, en julio el trabajo asalariado mostró un retroceso del 0,1% mensual, explicado principalmente por la caída del sector privado: 8.700 empleos menos.
En una entrevista televisiva que brindó a la vuelta de su viaje por Estados Unidos, el presidente volvió a defender a José Luis Espert, quien debió renunciar a su candidatura tras reconocer sus vínculos con el narco "Fred" Machado.
En el cierre de la jornada inaugural del 61° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, este miércoles habló el vocero Manuel Adorni, en representación del gobierno de Javier Milei.
El encuentro se disputará desde la 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádano de la capital trasandina. Los dirigidos por Placente vienen de eliminar a México y después de varios mundiales tienen la oportunidad de llegar a una final del torneo ganado en seis oportunidades.
El último director técnico que abandonó su puesto es Alejandro Orfila, de Gimnasia y Esgrima La Plata. El entrenador fue separado tras la derrota del conjunto "Tripero" ante Talleres, en la fecha del Clausura jugada el pasado fin de semana.
El DT Albiceleste brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el presente del equipo y la posibilidad de que Lionel Messi sume minutos. La Selección jugará un amistoso este martes, a las 21, en Miami, frente a Puerto Rico.
La Gloria venció 2 a 0 a los tucumanos en el Monumental, con goles de Córdoba y Lodico. Con este triunfo se mete entre los ocho equipos que avanzan a octavos de final del Grupo B.
El Pirata igualó 1 a 1 frente al Pincha en el Gigante de Alberdi. Uvita Fernández puso en ventaja al Celeste, pero la visita lo empató con gol en contra de Compagnucci en tiempo adicionado.
Fue 2 a 0, con goles de Carrizo y Silvetti. El próximo miércoles, el seleccionado nacional enfrentará a Colombia, que dejó en el camino a España.
Paralelamente a una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo, el Sindicato convocó a una concentración este martes a las 9.30 para demandar la reincorporación de los despedidos y el respeto a los derechos laborales.
El gobernador estuvo en la presentación del vehívulo de Stellantis, que consolida a Córdoba como hub de ese segmento. El mandatario buscó diferenciarse de las políticas nacionales y ratificó su compromiso de sostener el apoyo a los sectores de la producción.
En la tarde de este martes falleció el reconocido integrante del Grupo Angelelli, que supo compartir con Guillermo "Quito" Mariani, y desde el cual planteó reflexiones humanistas y cristianas a las problemáticas actuales.
El secretario de Energía, Daniel González, expuso en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto de Presupuesto, impulsado por el Gobierno, que proyecta los gastos y recursos para el 2026.
El acusado de homicidio fue trasladado desde Gualeguaychú hasta Concordia para declarar ante la Justicia. Se espera que esta misma semana sea derivado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.