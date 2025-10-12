Instituto está de fiesta: derrotó a Atlético Tucumán en Alta Córdoba y se mete en octavos

El gran jugador de Instituto marcó el 2 a 0 para sellar el triunfo de la Gloria ante Atlético Tucumán en el Monumental de Alta Córdoba. Foto: @InstitutoACC

Instituto volvió al triunfo tras una serie de tres empate consecutivos y esto le alcanza para meterse entre los ocho mejores del Grupo B que avanzarán a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Es que este domingo derrotó con autoridad 2 a 0 a Atlético Tucumán en Alta Córdoba en el marco de la fecha 12ma del torneo.

El colombiano Jhon Córdoba, a los 26' de la primera parte habría el marcador para el local, que dominaba a la visita y que le faltaba coronaren el marcador.

El gol de Jhon Córdoba:

Ya en el complemento, a los 35', Gastón Lodico, uno de los símbolos de la Gloria, selló el 2 a 0 para el equipo cordobés.

El gol de Lodico:

De esta manera, Instituto suma 15 puntos en 12 fechas y alcanza el último escalón de los equipos que se meten a octavos de final.