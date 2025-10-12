Instituto está de fiesta: derrotó a Atlético Tucumán en Alta Córdoba y se mete en octavos

El vínculo de Pablo Laurta, sospechoso de doble femicidio, con referentes de la “batalla cultural” de Milei
El acusado, militante antifeminista, fue uno de los impulsores de una visita de los escritores al Palacio Legislativo de Uruguay en 2016.
La Gloria venció 2 a 0 a los tucumanos en el Monumental, con goles de Córdoba y Lodico. Con este triunfo se mete entre los ocho equipos que avanzan a octavos de final del Grupo B.Deportes 12/10/2025Redacción La Nueva Mañana
Instituto volvió al triunfo tras una serie de tres empate consecutivos y esto le alcanza para meterse entre los ocho mejores del Grupo B que avanzarán a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Es que este domingo derrotó con autoridad 2 a 0 a Atlético Tucumán en Alta Córdoba en el marco de la fecha 12ma del torneo.
El colombiano Jhon Córdoba, a los 26' de la primera parte habría el marcador para el local, que dominaba a la visita y que le faltaba coronaren el marcador.
El gol de Jhon Córdoba:
Ya en el complemento, a los 35', Gastón Lodico, uno de los símbolos de la Gloria, selló el 2 a 0 para el equipo cordobés.
El gol de Lodico:
De esta manera, Instituto suma 15 puntos en 12 fechas y alcanza el último escalón de los equipos que se meten a octavos de final.
La página presentaba a Pablo Laurta como víctima y a Luna Giardina como “psicópata”. Publicaron un extenso historial de supuesto acoso para justificar el accionar.
El femicida fue capturado en Concordia cuando intentaba fugarse a Uruguay. Su hijo Pedro, de 5 años, fue hallado sano y salvo, llevando alivio a todo un país que seguía el caso con angustia.
El Pirata igualó 1 a 1 frente al Pincha en el Gigante de Alberdi. Uvita Fernández puso en ventaja al Celeste, pero la visita lo empató con gol en contra de Compagnucci en tiempo adicionado.
Fue 2 a 0, con goles de Carrizo y Silvetti. El próximo miércoles, el seleccionado nacional enfrentará a Colombia, que dejó en el camino a España.
El Albiazul se impuso por 2 a 1 frente al Lobo platense. Girotti al minuto de juego y Schott, a los 48' del segundo tiempo, le dieron el triunfo a la "T" por la 12ma fecha del Clausura. Merlini había empatado transitoriamente para el local.
Vencieron 2 a 0 a Inglaterra en la final del certamen que se desarrolló en India, con goles de las cordobesas Johana Aguilar y Gracia Sosa. Así, revalidaron el título logrado en 2023.
La Selección argentina de fútbol para Ciegas derrotó 1 a 0 a su par brasileño en semifinales y este sábado enfrentarán a las inglesas por el título del certamen que se disputa en India.
El club de fútbol compartió homenajeó en sus redes sociales al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, tras su fallecimiento. El entrenador de 69 años dirigió el equipo hasta su último día de vida.
Este sábado el teórico y las reconocidas figuras del periodismo presentarán sus libros. La jornada contará con un cierre musical a cargo del dúo cordobés de soul rock "Aló Allegro".
Apuntan al ministro de Defensa, Luis Petri, por una posible operación en una zona codiciada por el negocio inmobiliario. El diputado Agost Carreño, del PRO, ya solicitó un pedido de informes en el Congreso.
Sucedió en la tarde de sábado por causas que se investigan en una iglesia evangélica del noroeste de la ciudad. Las niñas integraban el grupo de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, proveniente de Barros Blancos, Uruguay.
LNM conversó con la candidata a diputada nacional por Córdoba dentro del espacio Nuevo MAS, Julia Di Santi, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
El siniestro sucedió anoche en la esquina de 24 de Septiembre y Esquiú. Se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.