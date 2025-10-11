Mundial Sub-20: Argentina derrotó a México y avanzó a semifinales en Chile

El delantero marcó el 2 a 0 en un verdadero golazo para el 2 a 0 del seleccionado argentino contra México. Foto @Argentina

La Selección argentina consiguió un triunfo por 2-0 ante México por cuartos de final y se metió en semifinales del Mundial Sub 20 por primera vez en 18 años.

Los goles para los dirigidos por Diego Placente los hicieron el extremo Maher Carrizo y el delantero Mateo Silvetti.

El golazo de Silvetti:

El miércoles, en semifinales, el conjunto albiceleste enfrentará a Colombia, que venció 3 a 2 a España en un partidazo.