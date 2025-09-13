El estrecho vínculo de Macri y Kovalivker mete al líder del PRO en el escándalo de los medicamentos

Vanina BocoTurismo06/09/2025
Durante todo septiembre habrá propuestas para salir a caminar por las distintas localidades de la provincia. ¡Acá, unas recomendaciones!
Redacción La NUEVA MañanaPolítica11/09/2025
Este viernes se reúnen en la Capital Alterna, además del gobernador de Córdoba, los mandatarios de Chubut, Santa Cruz, Santa Fe y Jujuy. El cónclave adquiere relevancia, por ser el primero tras los comicios bonaerenses. Del encuentro también formará parte Juan Schiaretti.
Miguel ApontesCórdoba12/09/2025
La funcionaria Celina Laje Anaya denunció a Abel Sánchez Torres. Entre los posibles delitos, se menciona abuso de autoridad, falsedad ideológica y coacción. El abogado Claudio Orosz dijo a LNM que la prueba aportada es “contundente”.
Redacción La NUEVA MañanaPaís12/09/2025
La confirmación vino de parte del Consejo Interuniversitario Nacional y, como se había adelantado, la movilización coincidirá con el tratamiento en el Congreso de la Nación del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba12/09/2025
Este viernes se realizó una conferencia de prensa, en el marco del lanzamiento de campaña para las elecciones legislativas. Estuvieron presentes los integrantes de la lista del FIT-U, que encabeza Liliana Olivero, Virginia Caldera y Josué Plevich.