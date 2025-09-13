Dos jóvenes de 20 años murieron tras colisionar contra un camión en La Tordilla
Las víctimas fatales circulaban a bordo de un Fiat Cronos. El conductor del camión fue internado con lesiones graves. Sucedió en la madrugada de este sábado.
Las víctimas fatales circulaban a bordo de un Fiat Cronos. El conductor del camión fue internado con lesiones graves. Sucedió en la madrugada de este sábado.Córdoba13/09/2025Redacción La Nueva Mañana
Dos jóvenes de 20 años murieron en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado en la ruta provincial E-52, en La Tordilla.
El episodio sucedió en el km 48, cuando Fiat Cronos, donde viajaban los dos jóvenes fallecidos, chocó contra un camión Mercedes Benz por causas que aún no se han establecido, según informó la Policía.
Por su parte, el conductor del rodado mayor, un hombre de 30 años, fue trasladado al Hospital de Arroyito con lesiones de consideración.
Las víctimas fatales circulaban a bordo de un Fiat Cronos. El conductor del camión fue internado con lesiones graves. Sucedió en la madrugada de este sábado.
El freno de la obra pública por parte del Gobierno nacional “genera pérdidas económicas, paraliza los servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”, aseguraron.
Los dirigidos por Felipe Contepomi se impusieron por 28-26 en Sydney. La próxima fecha, Sudáfrica.
En el procedimiento en Córdoba capital fue detenido un hombre buscado por la Justicia y en el otro operativo personal policial procedió a la detención de más de 20 personas en una riña de gallos ilegal.
La funcionaria Celina Laje Anaya denunció a Abel Sánchez Torres. Entre los posibles delitos, se menciona abuso de autoridad, falsedad ideológica y coacción. El abogado Claudio Orosz dijo a LNM que la prueba aportada es “contundente”.
Este viernes se realizó una conferencia de prensa, en el marco del lanzamiento de campaña para las elecciones legislativas. Estuvieron presentes los integrantes de la lista del FIT-U, que encabeza Liliana Olivero, Virginia Caldera y Josué Plevich.
El nuevo espacio se suma a la red provincial de parques industriales que ya cuenta con 67 aprobados. “La Ley de Biocombustibles es la manera que tenemos de generar más trabajo y más riqueza en el interior de nuestra Patria”, dijo el mandatario.
Isabel Reyna llevaba adelante las tareas de campo en la investigación por la desaparición del niño de Ballesteros Sud, cuyo paradero se desconoce desde el 22 de febrero. Por su desaparición no hay nadie detenido ni imputado.
El trágico hecho ocurrió este viernes en la intersección de la calle Santa Rosa y avenida General Paz, donde un rodado Chevrolet embistió a la víctima y la mató en el acto. El conductor del camión, de 43 años, resultó ileso.
Se trata de una pareja, que tenía pedido de detención. Comercializaban drogas y estupefacientes de manera ilícita en Mina Clavero y Villa Cura Brochero. Las autoridades informaron que eran los líderes de la organización.
Durante todo septiembre habrá propuestas para salir a caminar por las distintas localidades de la provincia. ¡Acá, unas recomendaciones!
Un operario de la empresa ubicada en Falda del Cañete quedó gravemente herido tras el estallido de un material explosivo. Por el ajuste, no hay protocolos de seguridad y los trabajadores sufren las consecuencias. LNM conversó con la encargada de sostener la base informática de dos satélites.
Este viernes se reúnen en la Capital Alterna, además del gobernador de Córdoba, los mandatarios de Chubut, Santa Cruz, Santa Fe y Jujuy. El cónclave adquiere relevancia, por ser el primero tras los comicios bonaerenses. Del encuentro también formará parte Juan Schiaretti.
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció que el 8 de octubre se conocerán las ofertas para la concesión de 741 kilómetros de rutas que atraviesan varias provincias del este y noreste argentino.
La funcionaria Celina Laje Anaya denunció a Abel Sánchez Torres. Entre los posibles delitos, se menciona abuso de autoridad, falsedad ideológica y coacción. El abogado Claudio Orosz dijo a LNM que la prueba aportada es “contundente”.