Dos jóvenes de 20 años murieron tras colisionar contra un camión en La Tordilla

Las víctimas fatales circulaban a bordo de un Fiat Cronos. El conductor del camión fue internado con lesiones graves. Sucedió en la madrugada de este sábado.

Córdoba13/09/2025
la tordilla accidente fatal
TENÍAN 20 AÑOS.Dos jóvenes fallecieron en un siniestro vial en La Tordilla durante la madrugada de este sábado. Foto Policía de Córdoba

Dos jóvenes de 20 años murieron en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado en la ruta provincial E-52, en La Tordilla.

El episodio sucedió en el km 48, cuando Fiat Cronos, donde viajaban los dos jóvenes fallecidos, chocó contra un camión Mercedes Benz por causas que aún no se han establecido, según informó la Policía.

 Por su parte, el conductor del rodado mayor, un hombre de 30 años, fue trasladado al Hospital de Arroyito con lesiones de consideración. 

