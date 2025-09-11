Belgrano no pudo con San Martín (SJ) en Alberdi en el reinicio del torneo

Belgrano apenas empató contra San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. Foto @Belgrano

Belgrano empató 0 a 0 con San Martín de San Juan en Alberdi por la 8va fecha del Torneo Clausura.

Apenas un par de emociones tuvo el encuentro en el Gigante de Alberdi. La más clara del Pirata en el primer tiempo fue del "Uvita" Fernández, a los 23', cuando lanzado metió un cabezazo que pegó en el palo y se fue afuera.

Pero la visita tuvo la suya, a los 32', cuando el Pulpito González la cabeceó medio penándola y la pelota dio en el travesaño, palo y cayó a las manos del arquero pirata.

Hubiese sido mucho premio para un San Martín que vino a no perder.

Ya en el complemento, el Pirata se le fue encima a San Martín, que juntói las líneas y comenzó a defender cada vez más carca del arco de Bologna.

Pero a Belgrano le faltó claridad ante un rival que vino a hacer su negocio, y lo logró.