Belgrano no pudo con San Martín (SJ) en Alberdi en el reinicio del torneo
Fue 0 a 0 entre el Pirata y los sanjuaninos, que pelean en la zona roja de la tabla con Talleres.
Fue 0 a 0 entre el Pirata y los sanjuaninos, que pelean en la zona roja de la tabla con Talleres.Deportes 11/09/2025Redacción La Nueva Mañana
Belgrano empató 0 a 0 con San Martín de San Juan en Alberdi por la 8va fecha del Torneo Clausura.
Apenas un par de emociones tuvo el encuentro en el Gigante de Alberdi. La más clara del Pirata en el primer tiempo fue del "Uvita" Fernández, a los 23', cuando lanzado metió un cabezazo que pegó en el palo y se fue afuera.
Pero la visita tuvo la suya, a los 32', cuando el Pulpito González la cabeceó medio penándola y la pelota dio en el travesaño, palo y cayó a las manos del arquero pirata.
Hubiese sido mucho premio para un San Martín que vino a no perder.
Ya en el complemento, el Pirata se le fue encima a San Martín, que juntói las líneas y comenzó a defender cada vez más carca del arco de Bologna.
Pero a Belgrano le faltó claridad ante un rival que vino a hacer su negocio, y lo logró.
Fue 0 a 0 entre el Pirata y los sanjuaninos, que pelean en la zona roja de la tabla con Talleres.
Este viernes se reúnen en la Capital Alterna, además del gobernador de Córdoba, los mandatarios de Chubut, Santa Cruz, Santa Fe y Jujuy. El cónclave adquiere relevancia, por ser el primero tras los comicios bonaerenses. Del encuentro también formará parte Juan Schiaretti.
En la Cámara baja los legisladores opositores confían en alcanzar los dos tercios necesarios para dejar firme otras dos leyes vetadas por el Gobierno. Se trata de la Emergencia del Hospital Pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades.
El hallazgo por parte del personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) se produjo en horas de la tarde de este jueves. La Fiscalía de Instrucción de Cosquín confirmó que se trata de Cristian Sergio Fink y su hijo Alvaro Fink Olariaga de 3 años.
El presidente "Albiazul" encabezó una conferencia de prensa. Se centró en el complicado momento deportivo e institucional de Talleres. "Interpreto y me responsabilizo de todo lo que estamos viviendo, soy el máximo responsable", dijo.
El primer encuentro de cada día se disputará a las 13, mientras que el último será a las 22 (hora de Argentina). El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones.
Los partidos se llevarán a cabo entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre en el MartiniPlaza de la ciudad de Groningen. El capitán Javier Frana seleccionó a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Andrés Molteni y Horacio Zeballos.
Jugada la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay aseguraron sus boletos. La "Albiceleste", tras la derrota de este martes, dejará de encabezar el ranking FIFA de selecciones.
Enner Valencia convirtió de penal a los 57 minutos del primer tiempo el único tanto del encuentro. Tambien en la etapa inicial, a los 30 minutos, recibió roja directa Nicolás Otamendi, por lo que seguramente no jugará el partido inicial del Mundial 2026.
Con la clasificación para el Mundial 2026 asegurada, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no contará en sus filas este martes con Lionel Messi y los cordobeses Nahuel Molina y "Cuti" Romero. Otamendi será el capitan en el cotejo de este martes, a las 10. en Guayaquil.
Durante todo septiembre habrá propuestas para salir a caminar por las distintas localidades de la provincia. ¡Acá, unas recomendaciones!
América TV, Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García fueron condenados por un juzgado civil bonaerense a pagar una indemnización de casi 300 millones de pesos a la familia Macarrón.
“Es notable el odio en cuanto al racismo” del gobierno de Trump afirmó uno de los de los 10 argentinos que fueron expulsados. El avión aterrizó este jueves a la madrugada y los pasajeros ingresaron por la terminal privada. El Gobierno no hizo ningún pronunciamiento.
La titular de Adiuc consideró que el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario revela un modus operandi en relación a iniciativas legislativas que son expresiones de diversos sectores movilizados.
El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves, cerca de las 7, a la altura de barrio Ciudad de los Niños. Las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace se encuentran en plena investigación.