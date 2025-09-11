Aprobaron la Ordenanza de Instrumentos Urbanísticos y centros vecinales dijeron que no garantiza su participación

Belgrano no pudo con San Martín (SJ) en Alberdi en el reinicio del torneo
Fue 0 a 0 entre el Pirata y los sanjuaninos, que pelean en la zona roja de la tabla con Talleres.
El Concejo Deliberante trató este jueves el proyecto, que tenía despacho de mayoría de las comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo, y de Legislación General. Objetaron que "las definiciones centrales sigan excluyendo a las comunidades".11/09/2025Redacción La NUEVA Mañana
Las comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo, y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, habían aprobado por mayoría el despacho para el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo, para regular "los instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad en el ámbito de la ciudad". Este jueves se debatió en el recinto del Concejo Deliberante y resultó aprobado por la "mayoría automática" con que cuenta el cuerpo.
Según el proyecto elevado, "se reunieron aportes y opiniones de colegios profesionales, cámaras empresarias y especialistas de diversas universidades y colegios", agregando que lo que se busca "es recuperar la iniciativa municipal en materia de articulación público privada, para tratar de limitar la expansión de la mancha urbana y avanzar hacia una densificación controlada".
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, generó críticas de parte de representantes de los centros vecinales de Alberdi y Villa Belgrano, quienes coincidieron en que "la ordenanza no contempla mecanismos para garantizar mayor participación", según informó el medio autogestivo Enfant Terrible.
Así, Sofía Gnappi, presidenta del Centro Vecinal de Villa Belgrano, señaló que el dispositivo, tal como quedó planteado, "garantiza que las definiciones centrales sigan excluyendo a la comunidades y el ecosistema de actores que están por fuera de las grandes desarrollistas".
Según declaró a Enfant Terrible, la preocupación era que "la normativa incorpore el problema de la vivienda social, protección ambiental mediante la expansión de Zonas verdes e infraestructura destinada a los sectores medios y bajos".
También se pronunció el Centro Vecinal de barrio Alberdi. “Es muy importante la participación temprana de los vecinos y vecinas en absolutamente todos los proyectos urbanísticos, incluso en los privados, hoy en la ordenanza eso no se plantea”, señaló Vanesa Ullua.
“Venimos planteando que la participación para el armado de esta ordenanza no fue vinculante entonces nos parece que aún le falta debate”, añadió.
En definitiva, las objeciones apuntan a que el proyecto no contempla la participación de los vecinos y que será beneficioso, ante todo, para los desarrollistas urbanos.
Fue 0 a 0 entre el Pirata y los sanjuaninos, que pelean en la zona roja de la tabla con Talleres.
Este viernes se reúnen en la Capital Alterna, además del gobernador de Córdoba, los mandatarios de Chubut, Santa Cruz, Santa Fe y Jujuy. El cónclave adquiere relevancia, por ser el primero tras los comicios bonaerenses. Del encuentro también formará parte Juan Schiaretti.
En la Cámara baja los legisladores opositores confían en alcanzar los dos tercios necesarios para dejar firme otras dos leyes vetadas por el Gobierno. Se trata de la Emergencia del Hospital Pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades.
El hallazgo por parte del personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) se produjo en horas de la tarde de este jueves. La Fiscalía de Instrucción de Cosquín confirmó que se trata de Cristian Sergio Fink y su hijo Alvaro Fink Olariaga de 3 años.
Durante todo septiembre habrá propuestas para salir a caminar por las distintas localidades de la provincia. ¡Acá, unas recomendaciones!
América TV, Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García fueron condenados por un juzgado civil bonaerense a pagar una indemnización de casi 300 millones de pesos a la familia Macarrón.
“Es notable el odio en cuanto al racismo” del gobierno de Trump afirmó uno de los de los 10 argentinos que fueron expulsados. El avión aterrizó este jueves a la madrugada y los pasajeros ingresaron por la terminal privada. El Gobierno no hizo ningún pronunciamiento.
La titular de Adiuc consideró que el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario revela un modus operandi en relación a iniciativas legislativas que son expresiones de diversos sectores movilizados.
El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves, cerca de las 7, a la altura de barrio Ciudad de los Niños. Las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace se encuentran en plena investigación.