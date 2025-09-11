Aprobaron la Ordenanza de Instrumentos Urbanísticos y centros vecinales dijeron que no garantiza su participación

Las comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo, y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, habían aprobado por mayoría el despacho para el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo, para regular "los instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad en el ámbito de la ciudad". Este jueves se debatió en el recinto del Concejo Deliberante y resultó aprobado por la "mayoría automática" con que cuenta el cuerpo.

Según el proyecto elevado, "se reunieron aportes y opiniones de colegios profesionales, cámaras empresarias y especialistas de diversas universidades y colegios", agregando que lo que se busca "es recuperar la iniciativa municipal en materia de articulación público privada, para tratar de limitar la expansión de la mancha urbana y avanzar hacia una densificación controlada".

Objeciones desde centros vecinales

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, generó críticas de parte de representantes de los centros vecinales de Alberdi y Villa Belgrano, quienes coincidieron en que "la ordenanza no contempla mecanismos para garantizar mayor participación", según informó el medio autogestivo Enfant Terrible.

Así, Sofía Gnappi, presidenta del Centro Vecinal de Villa Belgrano, señaló que el dispositivo, tal como quedó planteado, "garantiza que las definiciones centrales sigan excluyendo a la comunidades y el ecosistema de actores que están por fuera de las grandes desarrollistas".

Según declaró a Enfant Terrible, la preocupación era que "la normativa incorpore el problema de la vivienda social, protección ambiental mediante la expansión de Zonas verdes e infraestructura destinada a los sectores medios y bajos".

También se pronunció el Centro Vecinal de barrio Alberdi. “Es muy importante la participación temprana de los vecinos y vecinas en absolutamente todos los proyectos urbanísticos, incluso en los privados, hoy en la ordenanza eso no se plantea”, señaló Vanesa Ullua.

“Venimos planteando que la participación para el armado de esta ordenanza no fue vinculante entonces nos parece que aún le falta debate”, añadió.

En definitiva, las objeciones apuntan a que el proyecto no contempla la participación de los vecinos y que será beneficioso, ante todo, para los desarrollistas urbanos.