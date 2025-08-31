Belgrano sufrió una nueva derrota en su visita a Defensa y Justicia
El Celeste perdió 2 a 1 en el marco de la 7ma fecha del Torneo Clausura. Delgado y Miritello anotaron para el local; Jara, de penal, había puesto la igualdad transitoria.
El Celeste perdió 2 a 1 en el marco de la 7ma fecha del Torneo Clausura. Delgado y Miritello anotaron para el local; Jara, de penal, había puesto la igualdad transitoria.Deportes 31/08/2025Redacción La Nueva Mañana
Belgrano cayó 2 a 1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la 7ma fecha del Torneo Clausura y suma su segunda derrota consecutiva.
El partido tuvo un comienzo de trámite parejo, pero rápidamente, a los 7', Delgado, un ex Belgrano, puso el 1 a 0 para el local, que a partir del gol lo dominó al Celeste y pudo ampliar el marcador.
Sin embargo, a los 23', una mano en área del local fue penal para el Pirata. Jara lo cambió por gol y las cosas estaban 1 a 1.
Final de un primer tiempo donde el Celeste pareció terminar mejor.
En la segunda parte, el Halcón salió con todo y Belgrano pudo torcer el destino de contra si no hubiese sido por el arquero Bologna, que tapó pirmero un disparo de Jara y luego otro de Zelarayán.
Pero a los 30', Miritello definió ante la salida de Cardozo y puso el 2 a 1 a favor del local. Igual, Belgrano seguió insistiendo, inclusive jugando mejor que su rival, pero ni el tiro del final le salió: un disparo de Jara dio en el palo y esa fue la última chance del Pirata.
En la 8 fecha recibirá a San Martín de San Juan, el jueves 11 de septiembre.
El Celeste perdió 2 a 1 en el marco de la 7ma fecha del Torneo Clausura. Delgado y Miritello anotaron para el local; Jara, de penal, había puesto la igualdad transitoria.
El Albiazul, que jugó mejor que su rival, cayó 1 a 0 por la 7ma fecha del Torneo Clausura. Goitía marcó el único gol del partido. Preocupación en barrio Jardín.
Sucedió anoche en avenida Bodereau esquina Río de Janeiro. El conductor fue trasladado a un nosocomio con una herida cortante.
Así lo confirman desde la Cámara de Panaderos bonaerense. El consumo cayó un 50% en el último año; en tanto, se vende un 85% menos de facturas. "Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, remarcaron.
El Albiazul, que jugó mejor que su rival, cayó 1 a 0 por la 7ma fecha del Torneo Clausura. Goitía marcó el único gol del partido. Preocupación en barrio Jardín.
El piloto argentino estuvo cerca de sumar su primer punto en el campeonato, que lidera Piastri.
La Gloria e Independiente igualaron 0 a 0 por la 7ma. fecha del Torneo Clausura. El Albirrojo sigue sin ganar de local en el torneo.
Un socio de la institución de barrio Jardín elevó un pedido de informes a la Comisión Directiva, a partir de la irregularidad que observó en las playas Norte y Sur del Kempes, como así también la VIP, ubicada debajo de la Tribuna Ardiles, todas administradas por el club.
El argentino se apresta a disputar el Gran Premio de Países Bajos, su novena carrera en la Escudería Alpine. Se observa cómo cambió su cuello en un año. Es la zona del cuerpo quizás de las más entrenadas en la categoría mayor del automovilismo.
La AFA confirmó la lista definitiva de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha del 4 y 9 de septiembre. La principal novedad, además de la presencia de un Lionel Messi ya recuperado de una lesión, es la inclusión de varios jugadores jóvenes.
Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
Las lluvias comenzaron durante la madrugada de sábado en gran parte de la provincia. En algunos sectores de Sierras Chicas llovió hasta 60 mm; mientras que en Córdoba Capital superaba los 35 mm. El SMN anunció que las precipitaciones serán abundantes y persistentes para el centro norte del país hasta el domingo inclusive.
El gobierno nacional tiene cinco días para develar detalles del acuerdo firmado con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares, que se hizo a través del DNU 179/2025.
En un acto de campaña este sábado en el Quórum, el ex gobernador y ahora candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, criticó el "ajuste cruel" de Milei y reivindicó la nueva fuerza política Provincia Unidas, impulsada por cinco gobernadores.
“Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó el gobernador bonaerense.