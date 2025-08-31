Belgrano sufrió una nueva derrota en su visita a Defensa y Justicia

El Pirata cayó con Defensa y Justicia en su visita a Florencia Varela por la 7ma fecha del torneo Clausura. Foto @Belgrano ·

PASO EN FALSO. El Pirata cayó con Defensa y Justicia en su visita a Florencia Varela por la 7ma fecha del torneo Clausura. Foto @Belgrano ·

Belgrano cayó 2 a 1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la 7ma fecha del Torneo Clausura y suma su segunda derrota consecutiva.

El partido tuvo un comienzo de trámite parejo, pero rápidamente, a los 7', Delgado, un ex Belgrano, puso el 1 a 0 para el local, que a partir del gol lo dominó al Celeste y pudo ampliar el marcador.

Sin embargo, a los 23', una mano en área del local fue penal para el Pirata. Jara lo cambió por gol y las cosas estaban 1 a 1.

Final de un primer tiempo donde el Celeste pareció terminar mejor.

En la segunda parte, el Halcón salió con todo y Belgrano pudo torcer el destino de contra si no hubiese sido por el arquero Bologna, que tapó pirmero un disparo de Jara y luego otro de Zelarayán.

Pero a los 30', Miritello definió ante la salida de Cardozo y puso el 2 a 1 a favor del local. Igual, Belgrano seguió insistiendo, inclusive jugando mejor que su rival, pero ni el tiro del final le salió: un disparo de Jara dio en el palo y esa fue la última chance del Pirata.

En la 8 fecha recibirá a San Martín de San Juan, el jueves 11 de septiembre.







