Talleres perdió frente a Deportivo Riestra en el Kempes y se hunde en la tabla

NO LEVANTA. Talleres cayó frente a Riestra en el Kempes por la 7ma fecha del Torneo Clausura. Foto @CATalleresdecba

A los 7’ lo tuvo Depietri, luego de que el arquero Arce anticipó una pelota a Girotti, salió jugando y dio un mal pase, interceptado por Catalán, que habilitó con una pelota cruzada a Depietri y éste solo frente al arco tiró un tirito que con zozobra tomó Arce, que volvía desesperado a resguardar los tres palos. De no creer.

Luego fue Ortegoza, con dos remates desde afuera, el que tuve la chance de abrir el marcador, pero no había caso. La “T” dominó, fue protagonista, hizo el gasto pero no pudo quebrar a Riestra en la primera parte.

En el segundo tiempo, la “T” lo puso contra su propio arco a Riestra, presionando alto y robando balones en tres cuartos de cancha.

A los 12’ del complemento, Botta se lo perdió solo frente al arco tras un centro de Girotti. La tiró por arriba del travesaño. No lo podía creer ni el jugador ni el público presente en el Kempes.

Girotti lo tuvo a los 20’, con un remate al primer palo que Arce mandó al córner. Y ahí nomás, a los 21’, lo tuvo Ortegoza con un bombazo que Arce rebotó con sus puños.

Y la frase embrujada “los goles que se erran en un arco se hacen en el otro” se cumplió. A los 31’, a la salida de un córner, Jonatan Goitía le pegó con un fierrazo y la mandó junto al palo derecho de Herrera. 1 a 0 para Riestra y silencio de shock en el Kempes.

El resultado más temido se hacía patente en un partido que Talleres fue el mejor de los dos equipos, tuvo las chances y por esas cosas del fútbol no convirtió y lo pago carísimo.

Preocupación en barrio Jardín. Quedan nueve fechas y el Albiazul debe mejorar si no quiere que el descenso comience a ser una posibilidad cierta.