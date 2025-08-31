Talleres perdió frente a Deportivo Riestra en el Kempes y se hunde en la tabla

Belgrano sufrió una nueva derrota en su visita a Defensa y Justicia
El Celeste perdió 2 a 1 en el marco de la 7ma fecha del Torneo Clausura. Delgado y Miritello anotaron para el local; Jara, de penal, había puesto la igualdad transitoria.
El Albiazul, que jugó mejor que su rival, cayó 1 a 0 por la 7ma fecha del Torneo Clausura. Goitía marcó el único gol del partido. Preocupación en barrio Jardín.Deportes 31/08/2025Redacción La Nueva Mañana
A los 7’ lo tuvo Depietri, luego de que el arquero Arce anticipó una pelota a Girotti, salió jugando y dio un mal pase, interceptado por Catalán, que habilitó con una pelota cruzada a Depietri y éste solo frente al arco tiró un tirito que con zozobra tomó Arce, que volvía desesperado a resguardar los tres palos. De no creer.
Luego fue Ortegoza, con dos remates desde afuera, el que tuve la chance de abrir el marcador, pero no había caso. La “T” dominó, fue protagonista, hizo el gasto pero no pudo quebrar a Riestra en la primera parte.
En el segundo tiempo, la “T” lo puso contra su propio arco a Riestra, presionando alto y robando balones en tres cuartos de cancha.
A los 12’ del complemento, Botta se lo perdió solo frente al arco tras un centro de Girotti. La tiró por arriba del travesaño. No lo podía creer ni el jugador ni el público presente en el Kempes.
Girotti lo tuvo a los 20’, con un remate al primer palo que Arce mandó al córner. Y ahí nomás, a los 21’, lo tuvo Ortegoza con un bombazo que Arce rebotó con sus puños.
Y la frase embrujada “los goles que se erran en un arco se hacen en el otro” se cumplió. A los 31’, a la salida de un córner, Jonatan Goitía le pegó con un fierrazo y la mandó junto al palo derecho de Herrera. 1 a 0 para Riestra y silencio de shock en el Kempes.
El resultado más temido se hacía patente en un partido que Talleres fue el mejor de los dos equipos, tuvo las chances y por esas cosas del fútbol no convirtió y lo pago carísimo.
Preocupación en barrio Jardín. Quedan nueve fechas y el Albiazul debe mejorar si no quiere que el descenso comience a ser una posibilidad cierta.
Sucedió anoche en avenida Bodereau esquina Río de Janeiro. El conductor fue trasladado a un nosocomio con una herida cortante.
Así lo confirman desde la Cámara de Panaderos bonaerense. El consumo cayó un 50% en el último año; en tanto, se vende un 85% menos de facturas. "Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, remarcaron.
El piloto argentino estuvo cerca de sumar su primer punto en el campeonato, que lidera Piastri.
La Gloria e Independiente igualaron 0 a 0 por la 7ma. fecha del Torneo Clausura. El Albirrojo sigue sin ganar de local en el torneo.
Un socio de la institución de barrio Jardín elevó un pedido de informes a la Comisión Directiva, a partir de la irregularidad que observó en las playas Norte y Sur del Kempes, como así también la VIP, ubicada debajo de la Tribuna Ardiles, todas administradas por el club.
El argentino se apresta a disputar el Gran Premio de Países Bajos, su novena carrera en la Escudería Alpine. Se observa cómo cambió su cuello en un año. Es la zona del cuerpo quizás de las más entrenadas en la categoría mayor del automovilismo.
La AFA confirmó la lista definitiva de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha del 4 y 9 de septiembre. La principal novedad, además de la presencia de un Lionel Messi ya recuperado de una lesión, es la inclusión de varios jugadores jóvenes.
Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
Las lluvias comenzaron durante la madrugada de sábado en gran parte de la provincia. En algunos sectores de Sierras Chicas llovió hasta 60 mm; mientras que en Córdoba Capital superaba los 35 mm. El SMN anunció que las precipitaciones serán abundantes y persistentes para el centro norte del país hasta el domingo inclusive.
El gobierno nacional tiene cinco días para develar detalles del acuerdo firmado con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares, que se hizo a través del DNU 179/2025.
En un acto de campaña este sábado en el Quórum, el ex gobernador y ahora candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, criticó el "ajuste cruel" de Milei y reivindicó la nueva fuerza política Provincia Unidas, impulsada por cinco gobernadores.
“Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó el gobernador bonaerense.