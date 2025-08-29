Adorni, sobre los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes”

Instituto mereció más, pero fue empate frente al Rojo en Alta Córdoba
La Gloria e Independiente igualaron 0 a 0 por la 7ma fecha del Torneo Clausura. El Albirrojo sigue sin ganar de local en el torneo.
El Gobierno guardó silencio desde que se filtraron los adios atribuídos a Spagnuolo, el ex director de la Andis. Este viernes habló el vocero, y sonó a estrategia oficial frente al escándalo que no para de escalar y amenaza con afectar el desempeño de los libertarios en los próximos comicios.País29/08/2025Redacción La NUEVA Mañana
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a los recientes audios que se le atribuyen a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y sostuvo que “si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes” porque sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.
Además, el legislador porteño electo hizo hincapié en que la circulación estos audios “a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires” confirma que “es una operación orquestada” para “desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.
“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió Adorni en su cuenta de X.
Y agregó: que “la difusión de estos audios, a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.
El culpar a la oposición suena recurrente. Lo que sí puede ser factible, es que por fin el Gobierno parece delinear alguna estrategia para contrarrestar la tormenta política que noparó de escalar durante toda la semana. La opinión pública, según todos los sondeos divulgados en los últimos días, está en niveles cercanos al 90% en cuanto al conocmiento del escándalo de corrupción en la compra de medicamentos, nada menos que destinados a discapacitados. Y ése es el dato que preocupa al Gobierno, a apenas una semana de las elecciones bonaerenses y a casi dos meses de las legislativas nacionales.
En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), comenzaron a circular en las últimas horas nuevos audios pero no del ex titular de ese organismo Diego Spagnuolo sino atribuidos a Karina Milei.
“No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se le escucha decir en un audio muy breve, de solo ocho segundo de extensión, y añadir: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.
Fuente: con información de NA
Noticia relacionada:
La Gloria e Independiente igualaron 0 a 0 por la 7ma fecha del Torneo Clausura. El Albirrojo sigue sin ganar de local en el torneo.
Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
El Gobierno guardó silencio desde que se filtraron los adios atribuídos a Spagnuolo, el ex director de la Andis. Este viernes habló el vocero, y sonó a estrategia oficial frente al escándalo que no para de escalar y amenaza con afectar el desempeño de los libertarios en los próximos comicios.
El mandatario correntino busca la continuidad de su fuerza e impulsa para estos comicios la figura de su hermano Juan Pablo. El Partido Justicialista aspira al batacazo con Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres. LLA va con lista propia y apoya a Claudio Lisandro Almirón.
Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
El mandatario correntino busca la continuidad de su fuerza e impulsa para estos comicios la figura de su hermano Juan Pablo. El Partido Justicialista aspira al batacazo con Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres. LLA va con lista propia y apoya a Claudio Lisandro Almirón.
El juez de la causa, Sebastián Casanello, pidió el procedimiento luego de recibir más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.
El jefe de Estado no se ausentaba del país desde junio. El jueves retomará sus salidas al exterior, tras lo cual regresará para seguir las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Posteriormente volverá a salir, esta vez a España.
El Gobierno trató de manera despectiva a los trabajadores del Estado. Pero no así a quienes revisten en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los magros sueldos abarcan a todos los estamentos estatales. Unos 2.200 efectivos pidieron la baja este año.
La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria causada por el Trypanosoma cruzi y transmitida principalmente por la picadura de la vinchuca. El 30% de las personas infectadas desarrollan complicaciones cardíacas o digestivas, lo que refuerza la importancia de su detección temprana.
El trágico accidente ocurrió durante la madrugada de este jueves y por causas que se tratan de establecer, el hombre habría perdido el control de un automóvil VW Vento en el cual circulaba, quedando dado vuelta.
La represión se produjo en medio de un reclamo pacífico en en la puerta de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Hay otros gremialistas detenidos de ATE y FeNaT. Sindicatos convocan a la puerta de Tribunales II, para exigir la inmediata liberación.
El mandatario se ubicó en el tercer puesto a nivel nacional, con una imagen positiva de 39,8% y una negativa total de 58,5%. Karina alcanzó un 61,4% de reprobación. En primer lugar está el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
El mandatario correntino busca la continuidad de su fuerza e impulsa para estos comicios la figura de su hermano Juan Pablo. El Partido Justicialista aspira al batacazo con Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres. LLA va con lista propia y apoya a Claudio Lisandro Almirón.
El ex director de la Andis se presentó ante el fiscal federal Franco Picardi, junto a sus representantes legales, Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze. Paralelamente, se conocieron nuevos audios que mencionan a los hermanos Milei, "Lule" Menem y Pettovello.