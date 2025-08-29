Adorni, sobre los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a los recientes audios que se le atribuyen a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y sostuvo que “si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes” porque sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

Además, el legislador porteño electo hizo hincapié en que la circulación estos audios “a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires” confirma que “es una operación orquestada” para “desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió Adorni en su cuenta de X.

Y agregó: que “la difusión de estos audios, a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

El culpar a la oposición suena recurrente. Lo que sí puede ser factible, es que por fin el Gobierno parece delinear alguna estrategia para contrarrestar la tormenta política que noparó de escalar durante toda la semana. La opinión pública, según todos los sondeos divulgados en los últimos días, está en niveles cercanos al 90% en cuanto al conocmiento del escándalo de corrupción en la compra de medicamentos, nada menos que destinados a discapacitados. Y ése es el dato que preocupa al Gobierno, a apenas una semana de las elecciones bonaerenses y a casi dos meses de las legislativas nacionales.

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), comenzaron a circular en las últimas horas nuevos audios pero no del ex titular de ese organismo Diego Spagnuolo sino atribuidos a Karina Milei.

“No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se le escucha decir en un audio muy breve, de solo ocho segundo de extensión, y añadir: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Fuente: con información de NA

