Milei viaja la semana que viene otra vez a Estados Unidos y después visitará España

El jefe de Estado no se ausentaba del país desde junio. El jueves retomará sus salidas al exterior, tras lo cual regresará para seguir las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Posteriormente volverá a salir, esta vez a España.País29/08/2025Redacción La NUEVA Mañana
El presidente Javier Milei retomará sus salidas al exterior con una visita a los Estados Unidos los días jueves y viernes de la semana próxima, tras lo cual regresará al país para seguir las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre y, posteriormente, emprender un viaje a España.
El mandatario llevaba tres meses sin salidas al exterior, en lo que configura uno de los períodos más largos sin traslados fuera del país desde que asumió el cargo, aunque en septiembre tiene planeados tres viajes.
El primero será el próximo jueves, tras haber encabezado, un día antes, el cierre de campaña bonaerense en Moreno; una vez iniciada la veda electoral, partirá hacia la ciudad estadounidense de Los Ángeles y el viernes estará en Las Vegas, donde según se informó será para mantener encuentros con empresarios en busca de inversiones.
En Los Ángeles, Milei asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por el economista que creó esa entidad, Michael Milken, pero no disertará frente a la platea de hombres de negocios sino que mantendrá reuniones por separado.
El viernes, se trasladará a la famosa ciudad de los casinos, en el estado de Nevada, donde mantendrá encuentros con directivos de cadenas hoteleras. Aunque si bien oficialmente no se confirmó, trascendió que concurriría al espectáculo que en esa ciudad brinda la comediante Fátima Florez.
El sábado, el Presidente emprenderá el regreso a Buenos Aires para seguir de cerca el domingo los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses.
Unos días después, Milei tiene previsto hacer su quinto viaje a España desde que asumió el cargo, y en todos ellos sin reuniones con su par del país ibérico, Pedro Sánchez, con quien mantuvo enfrentamientos por sus diferencias ideológicas.
Al igual que en la mayoría de sus anteriores traslados a Madrid, el líder libertario participará de una actividad con su amigo y titular del partido de extrema derecha VOX, Santiago Abascal, en este caso el festival Europa Viva, que se extenderá durante el sábado 13 y domingo 14.
El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre y se espera la presencia de líderes europeos de la derecha como el primer ministro húngaro, Viktor Orban; la premier italiana, Giorgia Meloni y la dirigente francesa Marine Le Pen.
El tercer viaje que tiene previsto Milei para septiembre será a la ciudad estadounidense de Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque aprovechará la estadía para desarrollar otras actividades que estaban por confirmarse como una eventual bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Desde el Gobierno no ocultan el interés por un encuentro -y una foto- con Donald Trump. Pero eso por el momento no parece concretarse. "Trump tiene muchas prioridades”, dijo La Nación reproduciendo fuentes oficiales, en referencia a su intervención en el conflicto bélico Rusia-Ucrania.
La última gira de Milei fue en junio pasado, por Israel, Italia, España y Francia, en la que se reunió con Giorgia Meloni y el presidente francés Emmanuel Macron.
Fuente: con información de NA
Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
El Gobierno guardó silencio desde que se filtraron los adios atribuídos a Spagnuolo, el ex director de la Andis. Este viernes habló el vocero, y sonó a estrategia oficial frente al escándalo que no para de escalar y amenaza con afectar el desempeño de los libertarios en los próximos comicios.
El mandatario correntino busca la continuidad de su fuerza e impulsa para estos comicios la figura de su hermano Juan Pablo. El Partido Justicialista aspira al batacazo con Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres. LLA va con lista propia y apoya a Claudio Lisandro Almirón.
El juez de la causa, Sebastián Casanello, pidió el procedimiento luego de recibir más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.
El Gobierno trató de manera despectiva a los trabajadores del Estado. Pero no así a quienes revisten en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los magros sueldos abarcan a todos los estamentos estatales. Unos 2.200 efectivos pidieron la baja este año.
La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria causada por el Trypanosoma cruzi y transmitida principalmente por la picadura de la vinchuca. El 30% de las personas infectadas desarrollan complicaciones cardíacas o digestivas, lo que refuerza la importancia de su detección temprana.
El trágico accidente ocurrió durante la madrugada de este jueves y por causas que se tratan de establecer, el hombre habría perdido el control de un automóvil VW Vento en el cual circulaba, quedando dado vuelta.
La represión se produjo en medio de un reclamo pacífico en en la puerta de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Hay otros gremialistas detenidos de ATE y FeNaT. Sindicatos convocan a la puerta de Tribunales II, para exigir la inmediata liberación.
El mandatario se ubicó en el tercer puesto a nivel nacional, con una imagen positiva de 39,8% y una negativa total de 58,5%. Karina alcanzó un 61,4% de reprobación. En primer lugar está el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
El ex director de la Andis se presentó ante el fiscal federal Franco Picardi, junto a sus representantes legales, Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze. Paralelamente, se conocieron nuevos audios que mencionan a los hermanos Milei, "Lule" Menem y Pettovello.