Instituto no hace pie en el torneo: perdió en su visita a San Lorenzo de Almagro
Instituto cayó 1 a 0 en su visita a San Lorenzo por la sexta fecha del Torneo Clausura y los de Alta Córdoba acumularon su tercera derrota en seis fechas, con una victoria y dos empates.
Pobre actuación del Albirrojo, que en el primer tiempo se defendió bien ante un San Lorenzo que lo buscó pero con muchas imprecisiones en los pases. Fue un trámite parejo, con poquísimas ocasiones claras de gol ni para San Lorenzo ni para Instituto. Puebla se asomó como lo mejor de la Gloria y también del partido en la etapa inicial, mostrando buen manejo de pelota, incomodando a la defensa azulgrana y generando la más clara para el equipo de Alta Córdoba.
Sin embargo, ya en la segunda parte, al minuto, San Lorenzo encontró el 1 a 0 tras un córner que terminó empujando a la red el juvenil Lautaro Salinardi, su primer gol en Primera.
Y después fue todo impotencia para la Gloria, que no logra volumen de juego y comete muchas imprecisiones a la hora de ir a buscar un partido, como sucedió en este caso que había que buscar la igualdad.
Flojo partido de Instituto, que deambula peligrosamente por el fondo de la tabla y se complica con la zona de descenso.
