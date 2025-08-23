Sufrió graves quemaduras por intentar apagar un incendio en su casa de B° Los Paraísos

Vanina BocoTurismo16/08/2025
A unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra este lago que brinda un entorno apacible y repleto de vida.
Redacción La Nueva MañanaPolítica20/08/2025
Entre los principales temas, la oposición busca sostener las leyes de Emergencia en Discapacidad, aumento a los jubilados y moratoria previsional. El Gobierno, previo al inicio de sesión, salió a anunciar que "está considerando" un aumento en las prestaciones por discapacidad.
Redacción La Nueva MañanaPolítica22/08/2025
La imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos luego de que se hicieran públicos los audios que sugieren pagos de coimas de laboratorios a funcionarios del Gobierno, entre los que se encuentra Karina Milei y su asesor "Lule" Menem.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba22/08/2025
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó que el movimiento telúrico tuvo un registro de 5,3 grados en la Escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros.
Redacción La Nueva MañanaPolítica22/08/2025
A horas del secuestro del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez Casanello le prohibió salir del país. El ex funcionario y abogado del Presidente fue hallado mientras salía de un domicilio no declarado y sospechan que intentó fugarse.