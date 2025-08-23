Sufrió graves quemaduras por intentar apagar un incendio en su casa de B° Los Paraísos

Un hombre sufrió quemaduras en 2do grado por intentar apagar las llamas que se ocasionaron en su vivienda. Foto Policía de Córdoba

EN BARRIO LOS PARAÍSOS. Un hombre sufrió quemaduras en 2do grado por intentar apagar las llamas que se ocasionaron en su vivienda. Foto Policía de Córdoba

Un hombre fue hospitalizado ayer en el Instituto del Quemado tras sufrir graves quemaduras durante un incendio en su casa de barrio Los Paraísos, de Córdoba Capital.

El hecho sucedió anoche, en calle Arquímedes 2679, cuando al intentar apagar las llamas que se produjeron en su vivienda, que estaba en estado de abandono, un hombre mayor de edad sufrió quemaduras de 2do grado en los brazos y la espalda.

Personal de Bomberos logró extinguir las llamas, Se investigan las causas que originaron el incendio.