Ante un marco espectacular en el Kempes, Los Pumas cayeron ante los All Blacks

Fue derrota 41 a 24 por la primera fecha del Rugby Championship ante 55 espectadores que disfrutaron de un espectáculo deportivo de alto nivel. La revancha, el próximo sábado en la cancha de Vélez.

A ESTADIO REPLETO.Los Pumas y los All Blacks disputaron un encuentro a todo try en el Kempes. Foto red social X

Ante un marco imponente en el Kempes, Los Pumos no pudieron contra los All Blacks y cayeron 41 a 21 en lo que fue la primera fecha del Rugby Championship.

El estadio lució colmado, con la presencia de unas 55 mil personas que pudieron disfrutar de un evento deportivo de alto nivel y despidieron al seleccionado nacional con aplausos.

El próximo sábado, Los Pumas volverán a medirse con los All Blaks. La revancha será en la cancha de Vélez a partir de las 18.10. 

