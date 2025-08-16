Ante un marco espectacular en el Kempes, Los Pumas cayeron ante los All Blacks

Falleció el actor Alberto Martín a los 81 años
Según trascendió, el actor se encontraba internado y la triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X.
Fue derrota 41 a 24 por la primera fecha del Rugby Championship ante 55 espectadores que disfrutaron de un espectáculo deportivo de alto nivel. La revancha, el próximo sábado en la cancha de Vélez.Deportes 16/08/2025Redacción La Nueva Mañana
Ante un marco imponente en el Kempes, Los Pumos no pudieron contra los All Blacks y cayeron 41 a 21 en lo que fue la primera fecha del Rugby Championship.
El estadio lució colmado, con la presencia de unas 55 mil personas que pudieron disfrutar de un evento deportivo de alto nivel y despidieron al seleccionado nacional con aplausos.
El próximo sábado, Los Pumas volverán a medirse con los All Blaks. La revancha será en la cancha de Vélez a partir de las 18.10.
Según trascendió, el actor se encontraba internado y la triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X.
Fue derrota 41 a 24 por la primera fecha del Rugby Championship ante 55 espectadores que disfrutaron de un espectáculo deportivo de alto nivel. La revancha, el próximo sábado en la cancha de Vélez.
El siniestro se produjo esta tarde en Cochabamba al 2400. también sufrieron heridas los dos ocupantes del vehículo menor.
Así lo indica un relevamiento de la consultora Management & Fit realizado en todo el país. Además, el sondeo señala que un 46,3% de los hogares reporta que sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos del mes.
En un partido para el olvido, la Gloria fue sorprendido por el equipo santafesino y cayó sin atenuantes por la 5ta. fecha del Torneo Clausura.
Fue 0 a 0 en un discreto partido por la 5ta. fecha del Torneo Clausura.
Entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto Alta Gracia será sede del Campeonato Sudamericano de BMX 2025 y el 4° Round de la Copa Latinoamericana, ambos de nivel UCI-C1, y la cuarta fecha del Campeonato argentino de BMX.
La confirmación de una nueva edición de la Finalissima ha dado mucho de qué hablar, y con justa razón, ya que será el enfrentamiento entre dos grandes titanes del fútbol: las selecciones de Argentina y España.
La Gloria, que ganaba con gol de Damián Puebla, vio frustrado su festejo cuando el Calamar puso el 1 a 1 en el cuarto minuto adicionado. El viernes, Instituto juega con Unión por la 5ta fecha.
El Celeste ganó 2 a 1 en el Gigante de Alberdi frente a Banfield por la 4ta fecha del Clausura. Compagnucci y Zelarayán, los goles del Pirata. Méndez descontó para la visita.
De Cafayate a San Antonio de los Cobres, lo mejor de Salta entre montañas, valles, trenes y quebradas únicas.
Se encuentra en proceso de patentamiento un proyecto que brinda una alternativa amigable con el ambiente a un problema del ámbito de la construcción, al utilizar la capacidad natural de ciertos microorganismos para metabolizar minerales.
La Fiscalía de Instrucción N° 27 Nominación de Córdoba, a cargo de Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva de Gabriel Enrique Cabrera. Los movimientos de cuentas bancarias y en diferentes Exchanges permitieron constatar que buscaba radicarse en Brasil.
El organismo advirtió que el producto es ilegal y representa un posible riesgo para la salud.
La Policía Caminera emitió una alerta y un especialista adelantó las áreas que se teñirían de blanco.