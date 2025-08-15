Belgrano se trajo un punto en su visita a Aldosivi en Mar del Plata

El Pirata no jugó un buen partido en Mar del Plata, pero igual sumó. Foto @Belgrano ·

Belgrano igualó 0 a 0 en su visita a Aldosivi este viernes en el estadio José María Minella por la 5ta. fecha del torneo Clausura.

El Celeste no tuvo un buen partido. En la primera parte, el equipo local lo dominó, generándole varias ocasiones claras de gol ante una defensa que no se mostró sólida como hasta hoy lo venía mostrando.

En la segunda mitad, Belgrano mejoró y tuvo aproximaciones con Franco Jara y Lucas Menossi, aunque tampoco encontró el gol.

El empate dejó un mejor sabor en el equipo Pirata, que quedó como escolta de Barracas Central y Estudiantes, mientras que Aldosivi continúa sin marcar en Mar del Plata y profundiza su preocupación en la Liga Profesional.

Síntesis



Estadio: José María Minella.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Lucas Novelli.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonatan Cabral, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Matías García, Justo Giani; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Nicolás Fernández; Lucas Zelarrayán y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios en el segundo tiempo: 24m Ayrton Preciado por M. García (A); 30m Lucas Passerini por Jara (B); Lucas Menossi por Longo (B); Tobías Leiva por Giani (A); 40m Marcelo Esponda por Bochi (A); Ulises Sánchez por Saravia (B); Julián Mavilla por Spörle (B); Alejandro Villareal por Cervera (A); Nathanael Guzmán por Serrago (A).

Fuente: NA