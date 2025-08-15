Belgrano se trajo un punto en su visita a Aldosivi en Mar del Plata

La confirmación de una nueva edición de la Finalissima ha dado mucho de qué hablar, y con justa razón, ya que será el enfrentamiento entre dos grandes titanes del fútbol: las selecciones de Argentina y España.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba - Universidad11/08/2025
A pesar del contexto crítico que enfrenta el sistema científico argentino y del brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional contra la ciencia, más de 20 investigadores e investigadoras de la UNC obtuvieron distinciones internacionales.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba14/08/2025
Se encuentra en proceso de patentamiento un proyecto que brinda una alternativa amigable con el ambiente a un problema del ámbito de la construcción, al utilizar la capacidad natural de ciertos microorganismos para metabolizar minerales.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba14/08/2025
En medio de un debate rodeado de protestas y tensión, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba finalmente aprobó la regulación de aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify, eliminando el cupo de licencias que limitaba el número de conductores.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba15/08/2025
El análisis genético arrojó que los restos hallados en un armario del departamento en donde cumplía prisión domiciliaria el ex policía Horacio Grasso, son de Milagros Micaela Bastos. La joven de 22 años estaba desaparecida desde fines del 2024.