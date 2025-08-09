Belgrano está de fiesta: venció al "Taladro" en Alberdi y da pelea arriba

Gabriel Compagnucci marca el primero para la victoria de Belgrano frente al Taladro en Alberdi. Foto @Belgrano

FESTEJO PIRATA. Gabriel Compagnucci marca el primero para la victoria de Belgrano frente al Taladro en Alberdi. Foto @Belgrano

De alegría en alegría en Alberdi. Belgrano celebra su buen momento y lo coronó la noche de sábado con una victoria por 2 a 1 frente a Banfield en el Gigante por la 4ta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Gabriel Compagnucci primero, a los 19' de la primera parte, y Lucas Zelarayán en el arranque del complemento, con un golazo a los 3', fueron los goleadores en la victoria pirata, que se agranda y se prende arriba en la tabla, con 7 puntos en cuatro partidos.

Para la visita, descontó Mauro Méndez a los 12' de la etapa final de un partido donde el Celeste se mostró mejor que el rival en la primera parte, asfixiando al Taladro en los primeros minutos y encontrando la tranquilidad cuando mediaba la parte inicial con el gol de Compagnucci.

El Celeste ahora visitará a Aldosivi en Mar del Plata el viernes 15, a las 15.30 por la 5ta fecha.