Marcha, paro y clase pública en Córdoba por el veto de Milei a la emergencia en discapacidad

Bajo el lema "¡La emergencia en discapacidad es ley, que se cumpla!", la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) convoca el próximo martes 5 de agosto a personas con discapacidad, familiares, transportistas, prestadores e

instituciones en una nueva Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

"Esta ley propone medidas concretas que como bien explicamos no afectan al equilibrio fiscal. El pueblo construyó un paraguas legal para el resguardo de los derechos del sector de discapacidad ocupando las plazas a lo largo y ancho de todo el país para la toma de conciencia y la construcción ciudadana. Nos llena de alegría y expectativas el apoyo unánime del Senado y esperamos lo mismo de Diputados", indica parte del cominicado.

"El costo que tiene la implementación de esta ley no llega a un centésimo de punto del PBI"

"Los viajes presidenciales, sus comitivas y las exenciones impositivas selectivas promueven un sistema desigual que fija el recorte en los sectores más vulnerables, eliminando la garantía mínima de derechos. La crueldad presidencial no tiene argumentos, el desequilibrio es social y no fiscal. Vemos con preocupación que las únicas respuestas del gobierno sean ajustes, amenazas, represión, campañas de desprestigio y odio para con todo el colectivo. No podemos dejar de denunciar las gestiones de este gobierno que amenazan la igualdad y los derechos del colectivo de discapacidad. No podemos naturalizar este tipo de violencias y avasallamiento sobre las personas", agregan desde ATI.

Dónde y a qué hora

En Córdoba, las acciones de protesta se realizarán en plaza San Martin, a las 10.30; en Cosquín plaza San Martin a las 10.30; Río Cuarto, en plaza central 12; en CABA, en plaza Congreso a las 13.