Un video difundido en el programa Argenzuela en el Canal C5N y que rápidamente se viralizó en las últimas horas muestra al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo sus contactos políticos, judiciales y mediáticos a Tim Ballard, un ex agente federal estadounidense conocido por la película "Sonido de Libertad" que lo convirtió en supuesto activista contra la trata de menores aunque al mismo tiempo tiene acusaciones de pedofilia.

A partir de las imágenes, se supo que la reunión tuvo lugar en Nueva York. En la grabación, se ve y se escucha al ministro del gobierno de Javier Milei ofrecerle a Ballard ayuda para "cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país" y mejorar su imagen pública luego de las denuncias donde se lo acusa de pedofilia.

Para lograrlo, Cúneo Libarona le promete aceitar su relación con jueces, legisladores y periodistas argentinos. La parte más controversial del video es cuando el ministro le ofrece su influencia directa en otros poderes del Estado.

"Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos", se lo escucha decir, y a eso le suma la posibilidad de contactarlo con legisladores e incluso de revisar un proyecto de ley que él mismo habría escrito antes de enviarlo al Congreso.

Tim Ballard es un ex agente de la CIA, que se convirtió en un supuesto activista global de la lucha contra la trata de niños luego de fundar las organizaciones Operación Ferrocarril Subterránea, y The Nazarene Fund con las que dice haber rescatado a miles de personas menores de edad de la explotación sexual sin ningún registro serio que lo acredite.

En 2023 Ballard se retiró de su cargo como director ejecutivo de Operación Ferrocarril Subterránea, luego de que 23 de sus empleadas lo acusaran y denunciaran por abuso sexual.

Hace unos meses, su figura tomó estado público en nuestro país luego de que la periodista Viviana Canosa denunciara tener pruebas sobre la trata de niños involucrando a varios personajes del ambiente artístico. Denuncias que quedaron en la nada y que aparentemente se habrían basado en información aportada por Ballard.

Filmaron al Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, ofreciendoe una ley, a un tipo sospechado de manejar una red de trata a nivel mundial. Es un escándalo. pic.twitter.com/Zkq6H4hqla — El Prensero (@El_Prensero) July 29, 2025

Tim Ballard tiene poderosos amigos en cada lugar donde actúa. En Estados Unidos es amigo personal del mismísimo Donald Trump. En nuestro país, como referente de agrupaciones ultraconservadoras, logró una foto con el presidente Javier Milei luego de una conferencia. Según publicó la agencia Noticias Argentinas, Ballard buscó en su momento una audiencia oficial para presentar su propuesta tecnológica para combatir la trata, basada en un software de rastreo de actividades ilegales en la deep web.

Ballard aseguró entonces que no buscaba dinero estatal para aplicar su tecnología, sino que su trabajo se financiaba con aportes privados. “Durante más de 20 años he estado luchando contra el tráfico de niños, primero en el gobierno de EE.UU. y luego desde el ámbito privado (…) De las demandas presentadas en la corte en mi contra, la mayoría ya han sido desestimadas por falta de pruebas”, sostuvo el ex agente de inteligencia.

"Debe renunciar"

El video grabado con cámara oculta que expone al ministro de Justicia de la Nación ofreciendo “servicios y contactos” a Ballard sigue generando fuertes repercusiones políticas.

Las imágenes, que circulan masivamente en redes sociales desde la madrugada del martes, generó un fuerte rechazo en la oposición. Entre ellas, la del diputado Esteban Paulón quien reclamó la renuncia del ministro.

“Debe cesar en su cargo urgentemente. No tiene aptitud ni integridad. Si el Presidente Milei no le pide la renuncia, deberá enfrentar el Juicio Político que estaremos presentando en los próximos minutos en Diputados”,indicó a través de X.

A las declaraciones de Paulón se sumó la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, quien fue aún más dura al calificar de “corrupto” al ministro:

“Cúneo Libarona debe renunciar. No puede ser Ministro de Justicia una persona corrupta, que promete hacer leyes para lavar la imagen de un personaje como Tim Ballard, y que se jacta de tener jueces y medios a su disposición. Si no deja el cargo, impulsaremos su juicio político”,cuestionó la legisladora.

Con estas declaraciones, la oposición empieza a coordinar acciones para exigir la salida inmediata del ministro o avanzar en un pedido formal de juicio político en el Congreso.

Hasta el momento, desde la Casa Rosada no hubo un pronunciamiento oficial sobre el contenido del video ni sobre los reclamos de los legisladores, mientras la polémica crece y el tema se instala en el centro de la agenda política.

Otro en pronunciarse fue el diputado y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maxi Ferraro, quien calificó el hecho como un “escándalo de proporciones”:

“No puedes seguir siendo ministro de Justicia. Fue grabado en una reunión con Tim Ballard, exagente de la CIA acusado de abuso sexual, trata de personas y fraude. Le ofreció una ley penal ‘a medida’, contactos políticos y respaldo mediático para lavar su imagen en la Argentina. Esto exhibe tráfico de influencias, violación a la Ley de Ética Pública y gestión ilegal de intereses”, precisó.

Además, agregó que "lo de hoy -por este martes- se suma a un historial y prontuario oscuro que lo inhabilita moral y políticamente para ejercer cualquier función pública: detenido por encubrimiento en la causa AMIA, defensor de Alperovich en un caso de abuso sexual, abogado de empresarios imputados en Cuadernos y en la tragedia de Time Warp, y promotor de discursos misóginos y homofóbicos”.