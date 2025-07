"Me propuse que este caso que me generó muchísimo dolor lo iba a llevar hasta las últimas consecuencias. Por eso hicimos una denuncia penal", expresó la periodista Julia Mengolini, violentada en redes sociales en las últimas semanas. Foto: NA

La Comisión de Mujeres y Diversidad, de la Cámara baja, dictaminó proyectos de declaración contra la violencia política que el Poder Judicial y sectores del oficialismo ejercen contra la exmandataria Cristina Fernández. Además se dictaminaron proyectos que tienen como foco la violencia ejercida por el diputado José Luis Espert contra Florencia Kirchner durante una exposición pública y contra las militantes kirchneristas detenidas en el marco de la denuncia que el mismo diputado realizó. También se dictaminaron proyectos contra la persecución y hostigamiento a periodistas críticas y a referentes LGBTIQ+.

Al respecto, Mónica Macha, presidenta de la Comisión, sostuvo: “El Gobierno tiene actos de violencia para muchas poblaciones y tiene especial saña con las mujeres y diversidades. Hay una persecución sistemática en el entorno digital, pero también en articulación con el Poder Judicial. Tenemos que proteger espacios como el Congreso porque estamos en una democracia muy lesionada”.

"Mi principal mensaje es: con la familia no. Nosotros nos bancamos lo que nos tengamos que bancar, pero con los hijos no", expresó la diputada Florencia Carignano. En tanto que Oscar Agost sostuvo: "Si alguien por su orientación sexual es discriminado o maltratado el Congreso se tiene que ocupar de repudiar". Por su parte, Maxi Ferraro explicó: "Los discursos de odio contribuyen a generar condiciones que nos llevan a la violencia física y la exclusión social". También se expresó el diputado Esteban Paulón: "Contra nuestra visibilidad no hay batalla cultural que pueda".

"Me propuse que este caso que me generó muchísimo dolor lo iba a llevar hasta las últimas consecuencias. Por eso hicimos una denuncia penal", expresó la periodista Julia Mengolini.

"Es un momento de crisis institucional y crisis política, este encuentro nos refuerza la decisión de seguir luchando en medio de esta resistencia anticolonialista", expuso Raúl Zaffaroni. Y Marisa Herrera explicó: "No es casualidad que persigan a las mujeres peronistas, es causalidad.

De la reunión de Comisión participaron en carácter de expositores:

Julia Mengolini, Nancy Pazos, Raúl Zaffaroni, Marisa Herresa, Leila Linhares Barsted, Lucía Portos, Eva Pietravallo (madre de Alesia Abaigar), Melisa García, Pedro Paradiso Sottile, María Rachid, Guadalupe Bargiela, Marcela Romero, Luci Cavallero.

Estuvieron presentes, entre otros, los diputados: Esteban Paulón, Florencia Carigniano, Maxi Ferraro, Paula Penacca, Eduardo Valdés y Christian Castillo. Y legisladores de FIT, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Encuentro Federal.