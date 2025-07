Los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), confirmaron el paro nacional del 19 de julio para todas las actividades que incluyan pilotos de avión que se encuentran afiliados al gremio, ya sea de vuelos comerciales, privados, gobernaciones de provincias y también de centros de entrenamiento.

La medida fue ratificada tras haber mantenido hoy una reunión con autoridades de Aerolíneas Argentinas, donde no fue posible un acuerdo, dado que los pilotos argumentaron que se trata de “un paro nacional” y no contra una empresa en particular.

"Va a haber un paro nacional de 24 horas en todas las empresas y actividades donde tenemos representados", afirmó por su parte el titular del gremio, Pablo Biro en declaraciones radiales esta mañana.

"Es un paro total porque el Gobierno sacó un decreto que aumenta los tiempos de servicio y reduce los tiempos de descanso, algunas medidas que evitaban la fatiga aérea y tienen que ver con la seguridad", explicitó.

La medida dispuesta por APLA contempla un cese de actividades de todos los sectores para el próximo sábado 19 de julio, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

La decisión fue tomada de forma unánime en la Asamblea General Extraordinaria de APLA, realizada el pasado 26 de junio. Allí, los pilotos rechazaron el Decreto 378/2025, que, según denuncian, “incrementa los tiempos de servicio de vuelo, disminuye los descansos de las tripulaciones y suprime artículos que contribuyen a reducir la fatiga”.

Con esta medida, desde APLA pretenden que el Gobierno nacional a “deje sin efecto el Decreto 378/2025», al que califican de presentar «graves deficiencias técnicas”.

La entidad que encabeza Biró advirtió que la implementación del decreto “representa un serio riesgo para la seguridad aérea y hacemos responsables a las autoridades de las consecuencias de su aplicación”.

Resta saber ahora si el Gobierno de Javier Milei optará por decretar una Conciliación Obligatoria, y de esa manera evitar un perjuicio enorme para los que inician justo sus vacaciones de invierno, o si, como ocurrió en otras ocasiones, deja seguir adelante a los pilotos con la medida de fuerza, para que los usuarios los hagan responsables directos de todo lo que ocasionará la concreción del paro.