Balbuena, policía imputado por infiltración: "Trabajaba como pasantía"

El policía Américo Balbuena declaró en el juicio en su contra, donde aseguró que ejercía periodismo como una forma de "pasantía no remunerada" y señaló que "a ninguna de las personas" que entrevistó "les pasó nada".

"Cuando dije que mi trabajo de periodista era un hobby quise decir que yo lo realizaba como una pasantía no remunerada, para tener en el CV para poder ejercer después de mi retiro. No le hice daño a nadie, a ninguna de las personas (que entrevisté) le pasó nada", sostuvo el policía que nunca reveló esta información a sus compañeros en la agencia de noticias.

El policía federal, devenido periodista, declaró a las 12 en la tercera audiencia del juicio en la Sala B de los tribunales de Comodoro Py, negándose a responder preguntas de la querella y los fiscales.

El proceso es conducido por el juez Daniel Rafecas, que juzga a Balbuena y a sus exjefes Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares por presunta "violación de los deberes de funcionario público".

Balbuena se infiltró en la agencia de noticias, ejerciendo un trabajo incompatible con su función de policía según la Ley de Inteligencia.

"Es un caso paradigmático, se habla de los servicios como cuentapropistas, pero este caso demuestra que no, que hay cuerpos de inteligencia organizados que se dedican al espionaje político y es lo único que hace en la Federal", había indicado en declaraciones a Télam la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U) y querellante en la causa Myriam Bregman, previo al inicio del juicio.

Balbuena fue periodista activo en la agencia popular "Rodolfo Walsh", desde 2002 hasta 2013, momento en el cual se descubrió que también era integrante del denominado Cuerpo de Investigaciones de la Policía Federal.

En la agencia el espía se encargó de entrevistar a miembros de organizaciones sociales como Familiares de Ex Detenidos Desaparecidos, partidos políticos -el PTS- y organizaciones estudiantiles como la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

"Vivía de la policía, (el trabajo en la agencia Walsh) lo hacía como una práctica no rentada de lo que había estudiado", sostuvo el policía ante el Tribunal.

Asimismo, planteó que el horario discontinuo del cuerpo policial en el que trabajaba tenía ver "con las necesidades del servicio".

Balbuena aseguró que a pesar de que figura como jefe de sección en el servicio, "era algo formal en lo administrativo, pero en la práctica no era así".

Además, cuestionó la ley policial que indica que un trabajador de la fuerza de seguridad no puede pertenecer a agencias informativas e indicó que es "una ley de la década del 50".

El expolicía también contradijo a los testigos, que aseguraron que tenía cercanía con sus entrevistados, e indicó que "no iba a la casa de nadie".

"Asistía a lo que me hacía Rodolfo Grinberg asistir. No me interesaba hacer política, me interesaba el periodismo", dijo el espía, que por años hizo periodismo político cubriendo protestas sociales, sindicales y actos políticos.

En esta línea, también destacó que usaba su propio nombre para firmar las notas y que había entrado por ser conocido de la infancia de Grinberg, fundador de la agencia Walsh.

El acusado fue alzando la voz a medida que proseguía su testimonio, y no admitió preguntas por ninguna de las partes. Negó testimonios que lo ubicaban en distintos hechos sociales, como el juicio por la tragedia de Cromañón o el juicio por el asesinato del militante de izquierda Mariano Ferreyra.

Durante las más de seis horas que duró la tercera exposición del juicio, el perito Roberto Daniel Zagame, quién realizó el informe pericial de los objetos que se encontraron en las oficinas del policía, aseguró que "llamó la atención la cantidad de elementos borrados de los discos rígidos peritados".

La psiquiatra y militante por los derechos humanos Diana Ruth Kordon declaró que Balbuena tenía "una presencia permanente" en las actividades que desarrollaba la comisión por la Memoria, Verdad y Justicia.

"Nunca tuve una relación de amistad, pero me llamaba la atención lo cumplidor que era, me llamaba siempre y me preguntaba como nos estábamos organizando. Incluso participó de reuniones previas de coordinación", explicó Kordon durante su exposición.

Por parte de la defensa, se llamó al comisario retirado Javier Echevarría, quien fue también parte del Cuerpo de Investigaciones de la Policía Federal, y negó conocer la existencia de las fichas de dirigentes populares encontradas en las oficinas del Cuerpo de Investigaciones de la policía federal.

Asimismo, aseguró que el cuerpo estaba "abocado a tareas de seguridad" y "no sabe ni recuerda a que se dedicaba la Sección de Reuniones".

En la segunda etapa de la audiencia volvieron a declarar los exjefes de Balbuena, Sánchez y Ustares.

Ustares aseguró que "no sabía cuales eran las tareas" del policía infiltrado y agregó que "no podía precisar quienes eran sus coordinadores directos". A pesar de esto, Ustares aseguró que "se reunía con ellos todas las mañanas".

"No recuerdo qué hacía puntualmente Balbuena; sí leí después que terminara mi gestión que se había recibido de periodista. Si hubiera visto una actividad sospechosa lo habría avisado", cerró.

El juicio, que comenzó el martes pasado, tendrá sus alegatos el próximo jueves 22 de marzo, en la Sala A de Comodoro Py.

Fuente: *Télam

