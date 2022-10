Deporte adaptado: quiénes defenderán a Córdoba en los Juegos Nacionales Evita

La Provincia dio a conocer a las cordobesas y cordobeses que se impusieron en las diversas disciplinas del Córdoba Juega Adaptado; y que participarán, entre el 24 y el 29 de octubre en los Juegos Nacionales Evita que se disputarán en Mar del Plata.

Las finales provinciales del Córdoba Juega Adaptado se disputarón en las instalaciones del Polo Deportivo Kempes. "Participaron más de 800 chicos y chicas de 44 instituciones de toda la provincia (14 de capital y 30 del interior)" en 15 deportes. "Algunas disciplinas son clasificatorias a los Juegos Nacionales Evita y otras, se desarrollaron a modo de exhibición", según informaron desde el Gobierno de la Provincia.

Las competencias que se disputaron fueron goalball, vóley sentado, básquet 3×3, tenis de mesa, atletismo, natación, boccia y fútbol.

Además, en esta oportunidad se propuso una instancia recreativa en esgrima, parakarate, básquet para ciegos, parabádminton, golf, powerlifting y tenis silla, con el objetivo de promover la iniciación y práctica en estas actividades deportivas.

Sobre el Córdoba Juega

Oficialmente, explican que el Córdoba Juega busca alentar la competencia deportiva en toda la geografía provincial, con la participación de chicos entre 8 y 18 años de escuelas especiales, ONGs, fundaciones, clubes barriales, municipios y comunas.

La iniciativa promueve los valores de la educación, el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la superación ya que la competencia es un pretexto para fortalecer lazos y buenos hábitos deportivos.

Representantes cordobeses clasificados a los Juegos Nacionales Evita:

Goalball: Los Mapaches (Capital)

Vóley sentado: Escuela Vóley Sentado- Agencia Córdoba Deportes (Capital)

Básquet 3×3: Santa Isabel Club Atlético (Capital)

Tenis de mesa: Lucas Marchisone (Capital)

Natación:

Sub 14 categoría motriz: Conrado Frías (Capital) y Tomás Lescano (Capital).

Sub 14 intelectual:DanielSoto (Las Varillas) y Sofía Del Acha (Río Tercero)

Sub 16 categoría motriz: Julia Aquiles (Villa María)

Sub 16 intelectual: AlexisDalmolini (Rio Cuarto)

Boccia: AndrésGiménez (Rio Cuarto) y Máximo Octavio Dutra (Capital)

Fútbol Participativo PC: Los Leopardos, Agencia Córdoba Deportes (Capital)

Atletismo:

Sub 14 intelectual:María Antonella Agüero (Villa Allende), Santiago Sosa (Capital) y Alejandro Acosta (Villa Allende).

Sub 14 PC: Dylan López (San José de la Dormida), Thiago Tolosa (Villa de María de Río Seco) y Ana Molina (Capital).

Sub 14 motor: Gianella Tolosa (Salsipuedes), Emiliano Farnochi (Capital) y Abril Gullio Flores (San Francisco).

Sub 16 intelectual: Ezequiel Vaca (Capital), Benjamín Aguirre (Villa Allende) y Tiara Michia (Villa Allende).

Sub 16 PC: Axel Ismael Cornejo (Río Cuarto), Sol Laje (Capital) y Luz Almada (Capital)

Sub 16 motor: Genaro Pirles (Serrano).

Sub 16 visual: Bruno Gadau (Capital), Ramón Álvarez (Villa Allende) y Valentina Ojeda (Capital).

Sub 18 intelectual: Braian Moreno (Capital), Joaquín Ibarra (Balnearia) y Keila Pérez (Capital)

Sub 18 PC: Lautaro Casado Flores (La Calera), Tiziana López (Capital) y Lourdes Acosta (Capital)

Sub 18 motor: Gabriel Sarmiento (Capital), Iván Ludueña (Devoto) y Nilda Alejandra Cuello (Capital).

Sub 18 síndrome de Down: Marcos Bazán Mena (Río Tercero) y Lucía Alejandra Moyano (Río Tercero)