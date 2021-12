Seis meses sin Guadalupe Lucero: "Terminó el jardín sin ir a clases"

A seis meses de la desaparición de la niña Guadalupe Lucero, de 5 años, quien fue vista por última vez en el barrio 544 viviendas de la capital de San Luis, su madre y el abogado de su padre recordaron a la niña con tristeza y expectativa por el pase de la investigación al fuero federal.

Hoy en la Escuela Pública Autogestionada "Puertas del Sol", el hermano de Guadalupe, recibió el diploma de egreso del jardín de infantes que debía recibir la niña junto a sus compañeros y compañeras de escuela, quienes llevaban un pin con la cara de la pequeña, en un acto cargado de tristeza por la ausencia que aún no tiene resolución ni pistas firmes de investigación.

La madre posteo en sus redes que hoy "terminó el jardín para Guada sin que haya asistido a las clases presenciales sin poder disfrutar de este día junto a sus amigos, la adrenalina de recibir un diploma y de pasar a primer grado".

"Se cumplen seis malditos meses de no saber de vos", agregó y remarcó que junto a su hermano “siempre te vamos a esperar" y que continuarán pidiendo por su aparición.

Por su parte, Héctor Zabala, abogado del padre de la niña, Eric Lucero, manifestó a Télam que el pase a fuero federal nos da "expectativas" porque la causa "se investigue de otra manera" y la posibilidad de "acceder a todo el expediente” y no a partes "pequeñas" como ocurría en el fuero provincial.

"Ver la causa en su totalidad y las razones fundadas de las medidas que se tomaron, nos dan expectativas, así como que la investigación pase a manos del Fiscal Rachid y quienes con el trabajan", dijo el letrado y agregó que por eso pidieron una entrevista con el funcionario para poder "acceder a la causa completa y a las líneas de investigación que al tratarse del fuero federal "deberán ser trata de personas o secuestro extorsivo".

Además, Zabala indicó que “como estaba siendo conducida la causa no nos iba a llevar a nada, ya que por ejemplo sobre todas las medidas que se tomaron "no conocemos los fundamentos y vimos centenares de rastrillajes y allanamientos sobre los mismos lugares que no entendemos por qué, ni para que se realizaron".

"La mirada integral de la causa nos dará otra perspectivas", señaló el abogado y remarcó que "no perdemos la expectativa de encontrar una vía cierta de búsqueda y una repuesta para la familia".

Desde el 14 de junio último cuando la niña desapareció cuando jugaba con sus primos y primas en la vereda de la casa de su tía, donde se festejaba un cumpleaños, la provincia desarrollo innumerables operativos sin lograr que la causa avance y en ese contexto el padre y su abogado pidieron tempranamente el avocamiento de la justicia Federal en el caso, que se produjo finalmente el 9 de diciembre último.