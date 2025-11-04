Por privación ilegítima de la libertad, procesaron con prisión preventiva al ex novio de Lourdes Fernández

El juez Diego Slupsky procesó este martes con prisión preventiva a Leandro García Gómez, el ex novio de la cantante Lourdes "Lowrdez" Fernández, de Bandana, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas.

El magistrado también dictó el embargo por 15 millones de pesos contra el empresario, que continuará detenido en la alcaidía ubicada en la calle Beasley al 3800 de la Ciudad de Buenos Aires.

“A tal fin intímese al procesado a que, en el término de 72 horas de adquirida firmeza la presente, informe si tiene bienes para dar a embargo, haciéndole saber que en caso contrario se dispondrá su inhibición general de bienes”, sostiene el fallo dictaminado este martes.

Cabe recordar que días atrás, tras viralizarse mensajes de preocupación de la madre y amigas de Lourdes Fernández, fue hallada en el departamento de García Gómez.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: NA

Noticias relacionadas: