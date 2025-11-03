Bomberos contuvieron un incendio en una casa de barrio Urquiza y un niño debió ser hospitalizado

Un voraz incendio se declaró este lunes por la tarde en una vivienda de calle Miguel del Sesse 2788 de barrio Urquiza. Foto: Policía de Cpordoba

Un voraz incendio se declaró este lunes por la tarde en una vivienda de calle Miguel del Sesse 2788 de barrio Urquiza. Foto: Policía de Cpordoba

Este lunes se produjo un voraz incendio en una vivienda de barrio Urquiza, al este de esta capital. El fuego afectó el domicilio ubicado en calle Miguel del Sesse 2788 de barrio Urquiza.

En la casa se encontraban al momento de declararse el incendio una mujer junto a sus cinco hijos, todos menores. Uno de los chicos, debió ser trasladado, por precaución y a los efectos de que se le realicen lo controles pertinentes, al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, en la Bajada Pucará.

Las llamas fueron contenidas, interviniendo personal de la Dirección Bomberos. Tambien trabajaron en el lugar efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

Según el parte de la Policía de Córdoba, salvo el niño trasladado a un nosocomio, las demás personas que se encontraban en la vivienda al momento del incendio resultaron ilesas.