Bomberos contuvieron un incendio en una casa de barrio Urquiza y un niño debió ser hospitalizado

Belgrano mereció más, pero fue empate ante Tigre en el Gigante de Alberdi
El fuego se declaró en las últimas horas de la tarde en el domicilio de calle Miguel del Sesse 2.788, en la zona este de esta capital. En la vivienda se encontraban cinco niños junto a su madre. Trabajó personal de la Dirección de Bomberos y del DUAR.03/11/2025Redacción La NUEVA Mañana
Este lunes se produjo un voraz incendio en una vivienda de barrio Urquiza, al este de esta capital. El fuego afectó el domicilio ubicado en calle Miguel del Sesse 2788 de barrio Urquiza.
En la casa se encontraban al momento de declararse el incendio una mujer junto a sus cinco hijos, todos menores. Uno de los chicos, debió ser trasladado, por precaución y a los efectos de que se le realicen lo controles pertinentes, al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, en la Bajada Pucará.
Las llamas fueron contenidas, interviniendo personal de la Dirección Bomberos. Tambien trabajaron en el lugar efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).
Según el parte de la Policía de Córdoba, salvo el niño trasladado a un nosocomio, las demás personas que se encontraban en la vivienda al momento del incendio resultaron ilesas.
El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas publicó el Informe Económico y Social–Octubre 2025. Entre los datos relevantes, destaca que en el 51,4% de los hogares al menos un integrante debió eliminar alguna comida diaria, principalmente la cena.
Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, el número de trabajadores "en blanco" a julio de 2025 alcanzó un nuevo mínimo desde fines de 2023. Los trabajadores asalariados registrados en la seguridad social en julio pasado alcanzaron a 10.096.000.
La Asociación Bancaria expresó “enérgicamente” su rechazo a “toda reforma laboral que implique pérdida de derechos”, y dijo que el proyecto que impulsa el Gobierno “busca destruir el salario".
Así lo informó el Financial Times, según dejaron trascender funcionarios de Estados Unidos que discuten promover la adopción del dólar en otros países para contrarrestar a China.
La Agencia Córdoba Cultura y el Polo Audiovisual invitan a vivir una nueva edición de la Noche de los Museos 2025 en el Centro de Producción y Animación Quirino Cristiani, el 7 de noviembre.
Arranca el último gran evento de comercio online de 2025, con importantes descuentos y cuotas para las compras de fin de año como indumentaria, calzado, electrodomésticos y viajes, entre otros rubros. En esta nota, todos los detalle.
En la ciudad de Buenos Aires dará inicio este jueves el juicio que tiene entre sus acusados a una veintena de exfuncionarios y 65 empresarios por presuntamente conformar una asociación ilícita de adjudicación de contratos públicos.