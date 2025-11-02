Una persona murió tras chocar e incendiarse su vehículo en la ruta 5

Un trágico accidente sucedió en Los Cedros en la madrugada del sábado. La víctima aún no fue identificada.

Córdoba02/11/2025
patrullero web
TRAGEDIA EN LA RUTA 5.

En la madrugada de este sábado, un vehículo Peugeot Partner colisionó contra la columna de hormigón central de la pasarela ubicada en el kilómetro 8 de la ruta 5,en Los Cedros.

 El automóvil quedó totalmente incendiado con una persona aún no identificada en el interior. Un servicio de emergencias constató su deceso, mientras que Bomberos Voluntarios y personal de salud trabajaron para rescatarla, pero  lamentablemente falleció, informó la Policía.

Se investigan las causas que originaron el siniestro.

