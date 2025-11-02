Una persona murió tras chocar e incendiarse su vehículo en la ruta 5

En la madrugada de este sábado, un vehículo Peugeot Partner colisionó contra la columna de hormigón central de la pasarela ubicada en el kilómetro 8 de la ruta 5,en Los Cedros.

El automóvil quedó totalmente incendiado con una persona aún no identificada en el interior. Un servicio de emergencias constató su deceso, mientras que Bomberos Voluntarios y personal de salud trabajaron para rescatarla, pero lamentablemente falleció, informó la Policía.

Se investigan las causas que originaron el siniestro.