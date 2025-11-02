Una persona murió tras chocar e incendiarse su vehículo en la ruta 5

Tomada advirtió que "no es el momento para una reforma laboral en plena recesión"
El exministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada sugirió la necesidad de retomar un “modelo productivo basado en la industria” y aplicar “mano dura en la evasión”.
Un trágico accidente sucedió en Los Cedros en la madrugada del sábado. La víctima aún no fue identificada.
En la madrugada de este sábado, un vehículo Peugeot Partner colisionó contra la columna de hormigón central de la pasarela ubicada en el kilómetro 8 de la ruta 5,en Los Cedros.
El automóvil quedó totalmente incendiado con una persona aún no identificada en el interior. Un servicio de emergencias constató su deceso, mientras que Bomberos Voluntarios y personal de salud trabajaron para rescatarla, pero lamentablemente falleció, informó la Policía.
Se investigan las causas que originaron el siniestro.
Sucedió el sábado por la noche en barrio Los Plátanos. El conductor sufrió traumatismo de cráneo leve y afortunadamente no se registraron otras personas lesionadas.
Algunas consideraciones a una semana de las elecciones legislativas: Los votos del 26 de octubre. El voto a Milei y la extorsión de Trump. El juego del miedo. Los juegos del hambre. Apostilla de cierre: rango y mando -Milei y CFK-.
El operativo permitió la aprehensión del presunto agresor luego de un conflicto que terminó con la muerte de un individuo en un domicilio de calle Río Cuarto al 300, en barrio Altos de San Pedro.
Este viernes se realizó en esta capital la 12a. Marcha por el Derecho a la Salud Mental. La movilización partió de Colón y La Cañada y concluyó en el Patio Olmos. Un nutrido grupo de manifestantes participaron, convocados por un amplio colectivo de organizaciones.
El trabajo del periodista y escritor, editado por Los Ríos, tendrá su presentación el 31 de octubre a las 20.30 en Libertad 326. Participarán Sofía Beran y Tamara Pachado, con música en vivo de Matías Quevedo, proyecciones de Rafael Caminos y fotografías de Sebastián Salguero.
La 12a. edición de la marcha se lleva a cabo este viernes desde las 17 desde Colón y General Paz. En un contexto de retrocesos, recortes y ajustes, alertan que hay un incremento exponencial de la demanda de atención en salud mental.
Familiares y amigos del chico de 21 años que murió luego de ser detenido y torturado por la Policía de Córdoba, presentaron una denuncia penal. El hermano de Ezequiel fue interceptado dos veces por los mismos oficiales en 15 días y este lunes dos patrullas se presentaron en su domicilio de forma violenta.
La Administración Provincial del Seguro de Salud actualizó sus valores para afiliados; además, el aporte al Fondo de Enfermedades Catastróficas. Los nuevos valores rigen desde el 1 de noviembre, según se informó en el Boletín Oficial.
Sucedió en la madrugada de este sábado. La víctima fatal tenía 17 años y manejaba una motocicleta. En tanto, el conductor del automóvil, que dio positivo en el test de alcoholemia, tiene 18 años.
En un revival del menemismo, el listado de las firmas que pueden pasar a manos privadas incluye el Belgrano Cargas, Arsat, Corredores Viales, cuatro represas hidroeléctricas, AySA, la Hidrovía, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, entre otras.
Miles de personas se acercaron esta tarde en las inmediaciones del Congreso, en ciudad de Buenos Aires, para celebrar, pero también para expresar un mensaje fuerte para “frenar la política de odio y la violencia fascista”.