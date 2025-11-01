Adorni, nuevo jefe de Gabinete, habló sobre la renuncia de Francos: "Había un ciclo cumplido"

Talleres derrotó a Vélez en Liniers en un partido clave en su lucha por no descender
El Albiazul ganó 1 a 0, con gol de Cáceres, en su visita al Fortín por la 14ta fecha del Torneo Clausura y tomó un poco de aire en la tabla de abajo.
Manuel Adorni se refirió a la salida del gobierno de Guillermo Francos, quizá el ministro más dialoguista que participaba del gobierno de Milei.Política01/11/2025Redacción La Nueva Mañana
El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó hoy que la salida de su antecesor, Guillermo Francos, se dio en el marco de un “ciclo cumplido” y destacó su papel como “pieza clave” en la gestión del presidente Javier Milei.
“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, resaltó Adorni en declaraciones radiales tras la confirmación de su nombramiento.
El funcionario contó que la decisión “se venía hablando hace unos días”, aunque sin definiciones concretas.
“Cuando el Presidente toma la decisión, se ejecuta rápidamente. Pero hace unos días se venía hablando del tema, aunque sin definiciones”, explicó.
"Le tenía mucho respeto"
Adorni expresó además su aprecio por Francos y subrayó que el sentimiento es compartido dentro del equipo de gobierno.
“Le tenía mucho respeto y cariño y es el sentimiento general de todo el Gabinete. Ni me sorprende ni me deja de sorprender”, indicó Adorni, quien jurará como ministro coordinador el próximo miércoles.
Para el nuevo jefe de Gabinete, el gesto final de Francos fue “poner todas las herramientas sobre la mesa para que el Presidente tome las mejores decisiones”. “Incluso en su retirada se lo va a recordar por mucho tiempo”, consideró.
En tanto, Adorni detalló que la instrucción que recibió de Milei fue “coordinar el Gabinete para que la gestión avance” y lograr que “en estos dos años nos sigamos destacando en lo que hacemos”.
El operativo permitió la aprehensión del presunto agresor luego de un conflicto que terminó con la muerte de un individuo en un domicilio de calle Río Cuarto al 300, en barrio Altos de San Pedro.
El anuncio lo hizo a través de las redes sociales tras los rumores que circularon en la semana. Manuel Adorni, el vocero presidencial, asumirá en su lugar. Además, con menos de dos meses de gestión, Lisandro Catalán renunció al cargo de ministro del Interior.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se reunió con más de 40 intendentes, todos alineados en el Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna dentro del PJ bonaerense que responde al mandatario. El encuentro se prolongó por más de tres horas.
Previo a la reunión entre Mauricio Macri y el presidente Javier Milei, los legisladores que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se preparan para incorporarse a la bancada de La Libertad Avanza y el PRO atraviesa otra fractura.
La expresidenta emitió un mensaje con un análisis de las elecciones legislativas nacionales, en el que cuestionó el desdoblamiento de los comicios en provincia de Buenos Aires y alertó sobre la injerencia de Donald Trump.
"Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo", había observado días atrás el presidente del Pro, en referencia a la gestión libertaria. Además, adelantó que pretende robustecer su partido, camino a 2027.
El presidente Javier Milei destacó como “extremadamente positiva” la reunión que mantuvo este jueves en Casa Rosada, con 20 gobernadores. "Yo no dialogo con comunistas", expresó, respecto a la exclusión de cuatro mandatarios.
La 12a. edición de la marcha se lleva a cabo este viernes desde las 17 desde Colón y General Paz. En un contexto de retrocesos, recortes y ajustes, alertan que hay un incremento exponencial de la demanda de atención en salud mental.
La Administración Provincial del Seguro de Salud actualizó sus valores para afiliados; además, el aporte al Fondo de Enfermedades Catastróficas. Los nuevos valores rigen desde el 1 de noviembre, según se informó en el Boletín Oficial.
Este viernes se realizó en esta capital la 12a. Marcha por el Derecho a la Salud Mental. La movilización partió de Colón y La Cañada y concluyó en el Patio Olmos. Un nutrido grupo de manifestantes participaron, convocados por un amplio colectivo de organizaciones.
Fue 3 a 1 para los rosarinos por la 14ta fecha del Clausura. Malcorra, Di María Y Ovando marcaron para la visita. Jhon Córdoba había puesto en ventaja a la Gloria.