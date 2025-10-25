Personal de Bomberos sofocó un incendio en un depósito de autos en barrio Nuestro Hogar III

El siniestro se desató en un depósito de autos en desuso en avenida Vélez Sársfield al 7.500.

El siniestro se desató en un depósito de autos en desuso en avenida Vélez Sársfield al 7.500. Foto: Prensa Policía de la Provincia

En horas de la mañana de este sábado, personal de la Dirección Bomberos sofocó un incendio originado en un depósito de vehículos en desuso ubicado en Av. Vélez Sársfield al 7.500, aproximadamente, de barrio Nuestro Hogar III.

Una vez realizadas las tareas de extinción, se constató la afectación total en nueve autos y una camioneta.

Se investigan las causas que produjeron el incendio.

NOTICIA EN DESARROLLO