Cerraron los comicios en Talleres y hay gran expectativa por los resultados
Córdoba19/10/2025Redacción La Nueva Mañana
Con una participación masiva y en total normalidad, finalizaron las elecciones en Talleres.
El acto electoral enfrentó a tres listas: Adelante Talleres (Andrés Fassi), Talleres Somos Todos (Román Huespe) y Talleres es de su Gente (Adrián Gruppi).
Los socios eligieron Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes.
Pasadas las 17.30, se cerró la votación en el estadio La Boutique y en el Polideportivo Juan Pelatto, donde se vivió una verdadera fiesta albiazul con familias, socios y referentes de las tres listas que compitieron, reportó Cba24n.
Según confirmaron desde el Club Atlético Talleres, más de 10 mil socios se acercaron a votar, un número histórico en Córdoba.
Como corolario, el cierre tuvo una postal curiosa cuando dos socios llegaron corriendo sobre la hora para emitir su voto, informó Cba24n, y pasadas las 17.30, Andrés Fassi fue el último en sufragar.
