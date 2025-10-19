Cerraron los comicios en Talleres y hay gran expectativa por los resultados

Más de 10.000 socios se acercaron a La Boutique a votar este domingo.

Con una participación masiva y en total normalidad, finalizaron las elecciones en Talleres.

El acto electoral enfrentó a tres listas: Adelante Talleres (Andrés Fassi), Talleres Somos Todos (Román Huespe) y Talleres es de su Gente (Adrián Gruppi).

Los socios eligieron Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes.

Pasadas las 17.30, se cerró la votación en el estadio La Boutique y en el Polideportivo Juan Pelatto, donde se vivió una verdadera fiesta albiazul con familias, socios y referentes de las tres listas que compitieron, reportó Cba24n.

Según confirmaron desde el Club Atlético Talleres, más de 10 mil socios se acercaron a votar, un número histórico en Córdoba.

Como corolario, el cierre tuvo una postal curiosa cuando dos socios llegaron corriendo sobre la hora para emitir su voto, informó Cba24n, y pasadas las 17.30, Andrés Fassi fue el último en sufragar.