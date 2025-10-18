Ola de protestas en Estados Unidos: miles de personas se manifestaron contra el autoritarismo de Trump

Talleres sufrió en el Kempes y fue derrotado por River ante una multitud
Convocadas bajo el lema "Sin Reyes", miles de personas se movilizaron en todo el país contra el rumbo "autoritario" del presidente norteamericano. Una movilización repudió la dirección que ha tomado la nación.
Mientras la atención de la administración de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, se posa sobre la crisis económica de Argentina, una masiva ola de descontento popular sacude a Estados Unidos.
El sábado, multitudes se congregaron en Washington DC y en más de 2.600 localidades de todo el país para participar en las protestas "Sin Reyes", una movilización en repudio al rumbo que ha tomado la nación bajo el liderazgo del magnate.
Lejos de ser violentas, las manifestaciones tuvieron un ambiente festivo, con bandas de música y disfraces. Los manifestantes portaban carteles con consignas como "nada es más patriótico que protestar" o "resiste al fascismo", en una clara muestra de oposición a lo que consideran un "descenso en dirección al autoritarismo".
La protesta, la tercera de esta magnitud desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se da en el contexto de un cierre del gobierno que ya lleva 18 días y que ha paralizado servicios federales, agudizando la tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.
La reacción de Trump y el Partido Republicano
Desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde también se registraron protestas, Trump intentó minimizar las críticas. "Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey", declaró en una entrevista con Fox News.
Sin embargo, la postura del Partido Republicano fue mucho más dura. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la movilización como la "manifestación de odio a Estados Unidos" y acusó a los participantes de ser "comunistas", "marxistas" y "tipos antifascistas".
Desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, la estrategia del oficialismo fue la de deslegitimar la protesta, vinculándola a un ala de extrema izquierda que, según ellos, mantiene de rehén al Partido Demócrata y es la principal responsable del cierre del gobierno.
Fuente: NA
