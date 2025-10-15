El Gobierno les prometió una reforma laboral y eliminación de impuestos a los empresarios de IDEA

En el cierre de la jornada inaugural del 61° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, este miércoles habló el vocero Manuel Adorni, en representación del gobierno de Javier Milei. En ese marco, le prometió a los empresarios que se hará el intento de avanzar en el Congreso con una reforma laboral y una reducción de impuestos.

“Necesitamos una reforma laboral, menos presión de impuestos y mejoras en infraestructura, hay que hacer obras”, aseguró en diálogo con Noticias Argentinas un representante de empresas mineras, horas antes de la visita de Adorni.

Los organizadores del Coloquio de IDEA esperaban que el Presidente cerrara el evento el próximo viernes, pero a principios de semana canceló su participación y mandó a su vocero para leer un mensaje.

“El Gobierno enviará el viernes reformas al nuevo Congreso”, afirmó Adorni, y explicó que el objetivo es generar “ajustes a la micro, para que no quede rezagada” de la macro.

Ante la tribuna empresaria, destacó: “Necesitamos reformar el mundo del trabajo, para que el dinamismo económico pueda estar acompañado del dinamismo laboral”.

En ese marco, también anunció que buscarán eliminar 20 impuestos que “no hacen a la recaudación total” para avanzar en las primeras promesas de campaña de ese Milei de 2023.

Sin embargo, con un evidente intento de sumar voluntades de cara a los comicios del 26 de octubre, el vocero presidencial aclaró que las reformas tendrán éxito en el Congreso si al oficialismo le va bien en las elecciones.