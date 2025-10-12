Una mujer perdió la vida tras ser embestida por un vehículo en barrio General Paz

Efectivos del DUAR, pertenecientes a la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba colaboraron con la estabilización de un Fiat Cronos y la extracción del cuerpo de la mujer que se encontraba debajo del rodado. Foto: Policía de Córdoba

Una mujer perdió la vida anoche tras ser embestida por un vehículo en barrio General Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.15 en Av. 24 de Septiembre y Fray M. Esquiú, cuando un Fiat Cronos embistió a una mujer y esta quedó debajo del vehículo.

Un servicio de emergencias se hizo presente y constató el deceso de la víctima tras ser colisionada por un automóvil en el que circulaba otra mujer mayor de edad.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.