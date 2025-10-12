Una mujer perdió la vida tras ser embestida por un vehículo en barrio General Paz

Redacción La Nueva MañanaCultura10/10/2025
Este sábado el teórico y las reconocidas figuras del periodismo presentarán sus libros. La jornada contará con un cierre musical a cargo del dúo cordobés de soul rock "Aló Allegro".
Redacción La Nueva MañanaCórdoba10/10/2025
El foco comenzó por un auto que se prendió fuego a la vera del Camino de las Altas Cumbres. Hay dos frentes de casi cuatro kilómetros cada uno y trabajan bomberos de diferentes cuarteles junto a cinco aviones hidrantes.
Redacción La Nueva MañanaPaís11/10/2025
Apuntan al ministro de Defensa, Luis Petri, por una posible operación en una zona codiciada por el negocio inmobiliario. El diputado Agost Carreño, del PRO, ya solicitó un pedido de informes en el Congreso.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba11/10/2025
Alimentado por las altas temperaturas y los vientos, el incendio forestal que empezó ayer continuaba activo este mediodía de sábado. Unos 150 efectivos, más tres aviones hidrantes y dos helicópteros trabajan en la zona. Realizan cortes en el camino de las Altas Cumbres.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba11/10/2025
Sucedió en la tarde de sábado por causas que se investigan en una iglesia evangélica del noroeste de la ciudad. Las niñas integraban el grupo de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, proveniente de Barros Blancos, Uruguay.